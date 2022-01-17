İstanbul Havalimanı'nı boş yatırım görenler buna ne diyecek?

İlker Aycı, Atatürk Havalimanı'nda her 100 uçaktan 5'i beklemek durumunda iken, yeni havalimanında bu oranın yüzde 1'in altına düştüğünü söyledi. Sadece Faz-1'i ile hizmet veren Atatürk Havalimanı'nın 70 uçak kapasitesi bulunduğunu, zorlayarak kapasiteyi 75'leri çıkardıklarını anlatan Aycı, İstanbul Havalimanı'nda saatte 120 uçak kapasitesi bulunduğunu ve çok rahat uçuş kalkış yapabildiklerini söyledi.

Günlük 1500 uçuşu gerçekleştirebilen bir havayolu şirketi olduklarını anlatan Aycı "Bunu sağlayacak Hub'umuzun da geniş olması gerek. Şu anda bu havalimanında yan yana iki uçak kalkıp inebiliyor. Hatta biz 3 uçağı bile denedik. Atatürk'te ise sadece tek uçak kalkıyordu." dedi.

Tam kapasiteye eriştiğinde uçacak

Atatürk Havalimanı'nda iken Kargoda 1.2 milyon ton elleçleme kapasiteleri olduğunu anlatan Aycı, İstanbul Havalimanı'nda elleçleme kapasitelerinin Faz-1'de sadece 2.5 milyon ton olduğunu belirterek Havalimanı'nın tam kapasiteye ulaşması halinde bunun 5.5 milyon tona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Aycı Kargodaki heflerinin dünyadaki ilk 3'e girmek olduğunu dile getirirek "İlk 5 olma hedefimiz 2023'tü. Ama arkadaşlarımızla yaptığımız yoğun çalışmalar sonrası ve pandemiyi de fırsata çevirmemiz neticesinde bu hedefi yakaladık. Şimdi hedefimiz dünyada ilk 3 olmak." dedi.

"Uçaklar yanaşacak köprü bulamıyordu"

Yeni havalimanında muhteşem bir terminal bulunduğunu, eskiden uçaklar yanaşmak için köprü aradıklarını dile getiren İlker Aycı, bugün 115-120 köprü ve 500 uçaklık bir park alanına sahip olduklarını belirterek "Köprüye yanaşma oranımız şu anda yüzde 80 civarında. Sadece yüzde 10-15'lik kısmını dışarda tutuyoruz. Bun da transit yolcu ve uçağı çabuk döndürebilmek için yapıyoruz." dedi.

Uçakların havada birbirleri ile eşite yakın bir mesafede bulunduklarını, uçak firmalarını birbirinden asıl ayrıştıran noktanın yer operasyonları olduğunu anlatan Aycı, İstanbul Havalimanı'nın kendilerine sunduğu çok büyük imkanlarla çok kısa zamanda çok daha başka noktalar nasıl geleceklerini de rakamlarla dile getirdi.