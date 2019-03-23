İstanbul Havalimanı taşınma süreci 7 Nisan’da tamamlanacak! 45 saatlik büyük göç

Ekonomi Servisi

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’na konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı’ndan 1915 Çanakkale Köprüsü’ne, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı’na ve Adil Kullanım Noktası (AKN) uygulamasına kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Planlama yapıldı

İstanbul Havalimanı’nın dünyanın en büyük havalimanı olacağını belirten Turhan, “Buradaki pistlerin beşi kuzey-güney, biri doğu-batı yönünde planlandı. Bunların hepsi yedekli. Üçünün taksi yolu normal pist gibi kullanılabiliyor” dedi. Yeni havalimanının 1 milyon 450 bin metrekarelik kapalı alanı olacağını aktaran Turhan, terminalin her yerinin akıllı elektronik sistemlerle donatıldığını dile getirdi. Elektronik, mekanik ve enerji sistemlerinin de test edildiğine dikkat çeken Turhan, bir sıkıntı yaşanması durumunda neler yapılması gerektiğinin belirlendiğini anlattı.

372 bin yolcu uçtu

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınma işleminin 5 Nisan saat 03.00’te başlayıp 7 Nisan saat 00.00’da biteceğine işaret eden Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm yurtiçi ve yurtdışı yolcu taşıyan operatörler bu tarihten sonra İstanbul Havalimanı’ndan hizmet verecek. Zaten havalimanımız devrede. 18 Mart’a kadar iç hatlar terminalinden bin 671 uçuş, dış hatlardan bin 231 uçuş olmak üzere toplamda 2 bin 902 uçuş yapıldı. İç hatlarda 226 bin 40, dış hatlarda 146 bin 78 kişi olmak üzere toplam 372 bin 118 kişi yeni havalimanımızı kullandı. Yeni havalimanımızın şanına yakışır şekilde yolcuların uçak bekleme saati, check-in işlemleri ve havalimanına ulaşımıyla ilgili hizmetlerde her türlü ihtiyaçlar tespit edildi, gerekli tedbirler alındı.”

Yatırımlar devam edecek

Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 2022’de hizmet vermeye başlayacağını hatırlattı. Köprünün hem Marmara Denizi’nin çevre yolunu tamamlayacağını hem de Ege ve Akdeniz bölgelerinde üretilen malların Avrupa’ya süratle ulaştırılmasına imkân tanıyacağını kaydetti.

Yatırımlarının devam edeceğinin altını çizen Turhan, “Bundan sonra ağırlıklı olarak yaptığımız yolların üstyapısının iyileştirilmesine odaklanacağız. Demir yollarımızın kapasitesinin artırılmasına yoğunlaşacağız” diye konuştu.

Gebze-Halkalı hattında kesintisiz ulaşım

Turhan, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı’nın 12 Mart’tan bu yana hizmet sunmaya başladığını anımsattı. Söz konusu hizmetin 5,70 liraya verildiğini vurguladı.

AKN konusunda sorun yok

İnternette AKN’nin kaldırıldığını belirten Turhan, “Daha evvel abone olanların fiyatlarına ilişkin herhangi bir sorun yok. Yeni abonelerde de fiyatlandırma yapılırken operatörlerden makul olmalarını istedik. Örneğin TTNet tarafında AKK kaldırılmadan evvel 97,90 lira olan 16 Mbps hızındaki limitsiz internet paketi, halihazırda 94,90 liraya düştü. Bunlar paket fiyatlar. Vatandaşlarımızın şikâyet ve talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

Kanal İstanbul 2025’te bitecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul projesinin planlandığı gibi ilerlediğini savunarak, “2025’te bu hizmeti ülkemize kazandırmış oluruz. Buradan deniz araçları geçmeye başlar” ifadelerini kullandı.

Siber saldırılara karşı tedbir alındı

Seçimlere yönelik siber saldırıları engelleyeceklerini taahhüt eden Turhan, şunları söyledi: “Vatandaşın doğru bilgilendirilmesi, ‘seçim sonuç anarşisinin’ sokaklarda oluşmaması için zamanında ve doğru haber alınmasına yönelik özellikle Türkiye’de bir haber kaynağı olarak en güvenilir ve herkese en yaygın teşkilatıyla sonuçları ileten AA başta olmak üzere diğer ajanslara, haber kanallarına yapılabilecek siber saldırıları önlemek için gerekli adımları USOM’da atıyoruz. Gerçi AA da kendi tedbirlerini almış.”