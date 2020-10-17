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Ekonomi İstanbul Havalimanı ‘sıfır atık’ belgesini aldı
Ekonomi

İstanbul Havalimanı ‘sıfır atık’ belgesini aldı

İGA, havacılık sektörüne örnek teşkil edecek çalışmalarını, İstanbul Havalimanı’nın tasarımdan inşaat aşamasına, inşaat döneminden de operasyon sürecine kadar uzanan her aşamasında titizlikle uyguluyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 12:11:00 -
İstanbul Havalimanı ‘sıfır atık’ belgesini aldı

Bu düşünceden yola çıkarak “Sıfır Atık” yaklaşımının kritik başarı faktörü olarak görüldüğü İstanbul Havalimanı’nda, yürütülen çalışmalar sürdürülebilirlik temelinde ele alınırken, tüm faaliyetler IFC (Uluslararası Finans Kurumu) Standartları, Ekvator Prensipleri, Türk Çevre Mevzuatı gibi uluslararası standartlar ve kılavuzlar ışığında oluşturuluyor.

Sıfır Atık prensibi yaklaşımında, atık sorununun çözümü için kaynağında ayrıştırmanın büyük önem taşıdığı İstanbul Havalimanı’nda faaliyet gösteren İGA dahil tüm tarafların atıkları kağıt-karton, ambalaj, cam, organik ve evsel atık olarak beş farklı kategoride ayrıştırılıyor.

İstanbul Havalimanı’ndaki tüm süreçlerin çevre ve sürdürülebilirlik politikalarına uygun şekilde tasarlandığını belirtilen açıklamada, “Sıfır Atık Prensipleri bakımından maksimum tasarrufu sağlamayı hedefliyoruz. İstanbul Havalimanı’nda günde 100 ton atık üretiliyor. Bunun yüzde 30’u yani 30 ton atık geri kazanıma gönderilmektedir” denildi.

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