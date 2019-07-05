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İstanbul Havalimanı saniyelerle yarışıyor

6 Nisan'da tam kapasite olarak kullanılmaya başlanan İstanbul Havalimanı'nda 74 saniyede bir sefer yapıldı.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:22
İstanbul Havalimanı saniyelerle yarışıyor

Tam kapasite kullanılmaya başlanan 6 Nisan'dan 1 Temmuz'a kadar olan dönemde İstanbul Havalimanı'ndan her 74 saniyede bir uçağın geliş veya gidiş yaptığı, uçak başına düşen yolcu ortalamasının 160 olduğu belirlendi.

İGA verilerinden derlenen bilgilere göre, 29 Ekim'de ilk fazı törenle açılan, 6 Nisan'da sona eren büyük taşınmanın ardından tam kapasite hizmet vermeye başlanan İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısı ve seferler bakımından çok hızlı ilerleme kaydedildiği istatistiklere de yansıdı.

Yaz dönemiyle iç ve dış hat yolcularının yoğun ilgi gösterdiği havalimanında, haziranda 37 bin 396 uçuş yapıldı.

Bu dönemde, toplam 5 milyon 983 bin 488 yolcuyu ağırlayan İstanbulHavalimanı, bu hareketlilikle geçen yılın haziran ayında AtatürkHavalimanı'nda misafir edilen yolcu sayısını geride bıraktı.

Türkiye'nin "Zafer Anıtı" olarak ifade edilen İstanbul Havalimanı'nda, bu yılın haziranında misafir edilen yolcu sayısı, geçen yılın aynı döneminde AtatürkHavalimanı'nda ağırlanan yolcuyu geride bıraktı.

Geçen ay, İstanbul Havalimanı'nda ağırlanan yolcu sayısı, 2018'in aynı ayında AtatürkHavalimanı'nı kullananlara kıyasla yüzde 7,4 arttı.

86 günde 16 milyon yolcu ağırlandı

İstanbul Havalimanında, tüm seferlerde tam kapasiteye geçilen 6 Nisan'dan 1 Temmuz'a kadarki dönemde yolcu sayısı açısından rekor kırıldı.

Havalimanında, 86 günü kapsayan bu dönemde icra edilen tüm seferlerle toplam 15 milyon 988 bin 748 yolcu ağırlandı.

Bu dönemde 100 binden fazla uçuşun yapıldığı havalimanında dış hatta 11 milyon 946 bin 740, iç hatlarda ise 4 milyon 42 bin 8 yolcu seyahat etti.

Öte yandan İstanbul Havalimanı, 6 Nisan-1 Temmuz'da, aprona iniş-kalkış yapan uçakların zamana göre sıklığı açısından da yoğun dönemi başarıyla atlattı.

Yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli havalimanında, söz konusu dönemde, 74 saniyede bir uçağın geliş veya gidiş yaptığı hesaplandı.

Yaklaşık 100 bin seferle, 15 milyon 988 bin 748 yolcunun seyahat ettiği havalimanında, bu dönemde uçak başına düşen yolcu sayısı ortalama 160 olarak hesaplandı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:22
  1. İstanbul Havalimanı

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  • SİZ YİYECEĞİNE GAVURYESİN SİZ YİYECEĞİNE GAVURYESİN 24 dk önce
    BU HAVALİMANI YAPILMASINDİYE BİYERLERİNİ YIRTANLAR ALLAHCC KULANMAK BURADA ÇALIŞMAK NASPOLMASIN SİZE SOYUNUZA HAKKIM KADAR AMİN

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