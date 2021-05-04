İstanbul Havalimanı mobil uygulaması güncellendi
İstanbul Havalimanının mobil uygulamasının yeni özelliklerle güncellendiği bildirildi.
İGA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, "Uçuş Takibi" yolcuların uçuş biniş kartını tarayarak veya uygulama üzerinden uçuşunu arayarak kaydetmesini sağlıyor.
"Evden Havalimanına" özelliği, yolcuların evin kapısından havalimanında uçuşun gerçekleşeceği kapıya ulaşımının ne kadar süreceğini gösteriyor.
"Harita" uygulaması, havalimanında ihtiyaç duyulabilecek restoran, kafeterya, mağaza, banka ve ATM'leri içerirken, "İstanbul'u Keşfet" özelliği de İstanbul'daki etkinliklere ilişkin güncel bilgi veriyor.