İstanbul Havalimanı metrosunda bomba detay!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği Kanal İstanbul projesi ilk kez 2011 yılında gündeme geldi. Kanal İstanbul projesinin yapımına fiilen başlandı.

Başkan Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı açılışında Kanal İstanbul ile ilgili bir mesaj verdi.

"Er geç yapılacak"

Erdoğan Kanal İstanbul projesinin yapılacağını söyleyerek "İstanbul için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Kanal İstanbul projesiyle şehrimize yeni bir soluk boğazı açarak hem Boğaz'ın yükünü hafifletecek hem de İstanbul'un marka değerini yükselteceğiz. Kanal İstanbul'u er geç ülkemize kazandırmakta kararlıyız. 1994'ten beri çalışmalarımızı engellemek isteyenleri dinlemedik" dedi.

Kanal İstanbul detayı

Açılışı yapılan hatta önemli bir detay dikkat çekti. Metronun içinde bulunan haritada Kanal İstanbul'un da yer aldığı görüldü.