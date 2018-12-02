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İstanbul havalimanı mega aktarma merkezi olacak

İstanbul Havalimanı’nın 2023’te 700 uçağa sahip olacağını dile getiren THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, havalimanının sunduğu slot (iniş-kalkış) imkanlarıyla mega bir aktarma merkezi olacağını söyledi.

02 Aralık 2018 Pazar 09:40
İstanbul havalimanı mega aktarma merkezi olacak

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı’nın sunduğu slot (iniş-kalkış) imkanlarıyla mega bir aktarma merkezi olacağını söyledi.

Türkiye’nin yeni havalimanının etkisiyle 2023’te 700 uçağa sahip olacağını dile getiren Aycı, yolcu sayısının da 1,7 kat artacağını belirtti.

Aycı, Türkiye’nin 2032’de yolcu sayısı bakımından dünyada 9. sıraya yükselmesinin beklendiğini kaydederek, “Bu ortamda İstanbul Havalimanı büyümenin en önemli itici güçlerinden biri olacak. 2025’te milli gelirimize 73 milyar lira katkı yapacak” dedi. Yeni havalimanı ile birlikte yolcu sayısının yanı sıra kargo miktarında yükseliş yaşanacağının altını çizen Aycı, “İlk aşamada 2,5 milyon ton ve tüm etaplar tamamlandığında 5,5 milyon ton yıllık yük kapasitesine sahip olacak havalimanı İstanbul’u dünyanın en büyük kargo şehrine dönüştürecek” şeklinde konuştu. Aycı, ayrıca THY’nin İstanbul Havalimanı’ndan 36 binin üzerinde yolcu taşıdığını açıkladı.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 09:40
  1. Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı
  2. Türk Hava Yolları (THY)
  3. İstanbul Havalimanı

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