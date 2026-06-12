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Aktüel İstanbul Havalimanı çalışanlarından Milli Takım'a destek videosu
Aktüel

İstanbul Havalimanı çalışanlarından Milli Takım'a destek videosu

Yeniakit Publisher
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İstanbul Havalimanı çalışanları Dünya Kupası'nda yer alacak Türkiye A Milli Futbol Takımı'na destek için futbolcuların gol sevinçlerinin yer aldığı video yayınladı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA çalışanları Dünya Kupası maçları öncesi Türkiye A Milli Futbol Takımı'na destek olmak için paylaşımda bulundu. İGA çalışanlarının Milli Takım futbolcularının gol sevinçlerini yaptıkları video sanal medyada beğeni topladı. İGA'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İGA Pass ana sponsorluğunda İGA İstanbul Havalimanı olarak büyük heyecana hazırız. Zafer yolunda A Milli Erkek Futbol Takımımıza başarılar diliyorum" ifadeleri yer aldı.

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