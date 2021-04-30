İstanbul Havalimanı açık ara önde

Karaismailoğlu, “Asılsız söylemlere inat İstanbul Havalimanı, 17 bin 407 uçuşla Mart 2021’de de Avrupa’nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu. Bu gurur hepimizin” ifadelerini kullandı.

Garanti ödemesi yapılmadı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise “İstanbul Havalimanı’na 2020 yılında hiçbir garanti ödemesi yapılmamıştır. Karalanmaya çalışılan İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL (Avrupa Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı) tarafından salgın döneminde Avrupa’nın en yoğun havalimanı olarak ilan edilmiştir” denildi.

Azımle çalışmaya devam edeceğiz

İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ise şunları kaydetti: “Yapıcı ve doğru eleştiri mükemmelliğin yolunu açar. Ama karalama yapılırsa kurumlar zarar görür. İstanbul Havalimanı’na 2020 yılında hiçbir garanti ödemesi yapılmamıştır. İçinde bulunduğumuz zor şartlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya, azimle çalışmaya devam edeceğiz.” İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), tam kapanmanın uygulanacağı tarihlerde (29 Nisan-17 Mayıs) yurt dışı yolcularından seyahat izin belgesi talep edilmeyeceğini duyurdu. İGA, tam kapanma dönemi için şu uyarılarda bulundu: “Seyahat izin belgesi yalnızca yurt içi uçuşlarımız için gereklidir. Yurt dışından gelecek veya yurt dışına seyahat planı olan yolcularımız, izin belgesi gerekmeksizin varış ülkesi şartlarını dikkate alarak seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir.”