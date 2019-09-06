İstanbul Havalimanı 30 milyon yolcuya ulaştı İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA, 6 Nisan'daki büyük taşınmanın ardından bugüne kadar 30 milyon yolcu ağırladıklarını sosyal medya hesabından duyurdu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'nda, 6 Nisan'daki büyük taşınmadan bugüne kadar 30 milyon yolcunun ağırlandığı belirtildi. İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Havalimanı'nda yolcuların benzersiz bir seyahat deneyimi yaşaması için durmadan çalışıldığı aktarıldı. Paylaşımda, "Bugüne kadar ağırladığımız 30 milyon yolcumuza teşekkür ediyoruz. Birlikte nice güzel yolculuklara." ifadeleri kullanıldı.



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