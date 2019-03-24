İstanbul Havalimanı 3 bin taksiciye ekmek kapısı olacak

Atatürk Havalimanı’nda görev yapan 660 taksi, 6 Nisan’da İstanbul Havalimanı’na taşınacak. Böylece yeni havalimanına kayıtlı taksi sayısı bine ulaşacak. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, vardiyalarla birlikte hesaplandığında İstanbul Havalimanı’nın 3 bin taksici için ekmek kapısı olacağına işaret ederek, şunları söyledi: “Bu süreç, şoför kardeşlerimizin ailelerini de düşündüğümüzde 12 bin kişilik bir topluluğu etkileyecek. Sürece katkı yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugüne kadar her zaman ülkemizin, milletimizin yanında yer aldık. Bundan sonra da ülkemizin menfaatleri ne gerektiriyorsa bunu sorgusuz sualsiz kabul etmeye hazırız. 6 Nisan’dan sonra yeni evimiz İstanbul Havalimanı olacak. Burada vereceğimiz kaliteli hizmetle; Türk turizminin gelişmesi için de elimizden geleni yapacağız.”