İstanbul Havalimanı 100 milyonu aşkın yolcuyu ağırladı

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında 29 Ekim 2018’de açılan havalimanında bugüne kadar iç hatta 27 milyon 343 bin 141, dış hatta 72 milyon 684 bin 722 olmak üzere toplam 100 milyon 27 bin 863 yolcunun ağırlandığı bilgisini verdi.

Sektörün baş tacı

198 bin 46’sı iç hat, 507 bin 940’ı dış hat olmak üzere toplam 705 bin 986 uçak seferi gerçekleştirildiğini de kaydeden Karaismailoğlu, “Arka arkaya ödüller alarak adından söz ettiren İstanbul Havalimanı’nda yolcu sayısı 100 milyonu geçti. İstanbul Havalimanı, dev kapasitesiyle Türkiye’yi uluslararası bir aktarma merkezi yaptı. Fiziki altyapısı, teknoloji yatırımları, hizmet kalitesiyle havacılık sektörünün adeta baş tacı oldu” ifadelerini kullandı. Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’nın uluslararası aktarma merkezi konumunu her geçen gün daha da güçlendirdiğine dikkati çekti.

Takdir kazanıyor

İstanbul Havalimanı, dünya çapında prestijli kurumların takdirini kazanıyor. Havalimanı, art arda ödüller almaya da devam ediyor. İstanbul Havalimanı, New York merkezli dünyaca ünlü Travel and Leisure dergisinin ‘World’s Best Awards 2021’ anketinde ‘Dünyanın En İyi 10 Havalimanı’ arasında yer aldı.

Devleri geride bıraktı

Anket sonucuna göre İstanbul Havalimanı, Incheon (Kore), Dubai, Hamad (Katar), Tokyo (Japonya), Hong Kong, Narita (Japonya), Zürih (İsviçre) ve Osaka (Japonya) gibi havalimanlarını geride bıraktı. Singapur Changi Havalimanı’nın 93.45 puanla birinci olduğu listede İstanbul Havalimanı 91.17 puanla ikinciliğe yerleşti. Dergi okurlarının oylarıyla belirlenen listede İstanbul Havalimanı, ilk 10 arasına en yüksek sıradan giriş yaptı. 11 Ocak’ta başlayan oylama 10 Mayıs’ta sona erdi. İstanbul Havalimanı’nın en yüksek oyu alan havalimanlarından olduğu belirtildi.

İlk sırada yer alıyor

İstanbul Havalimanı, Avrupa’da en yoğun havalimanları sıralamasında 20 milyon 972 bin 497 yolcuya hizmet vererek bir numaraya oturdu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğün tarafından açıklanan bu yılın 8 aylık verilerine göre iç hatlarda 6 milyon 291 bin 783, dış hatlarda 14 milyon 680 bin 714 olmak üzere toplam 20 milyon 972 bin 497 yolcu trafiği oldu.