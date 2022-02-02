İstanbul hava durumu nasıl kar yağacak mı? İstanbul’da yağmur ne zamana kadar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde yağışlı hava hakim. İstanbullular geçtiğimiz günlere yağan kar yağışı nedeniyle İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul’da yağmur ne zaman kesilecek? sorularını sormakta. İşte Meteoroloji İstanbul hava durumu son dakika bilgileri…

İstanbul hava durumu nasıl bu afta?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; İstanbul'da devam eden sağanak yağışın Avrupa Yakası'ndan başlayarak zamanla il genelinde etkisini artırması bekleniyor. Yağışın bu sabah saatlerinden itibaren başlayıp yarın akşam saat 19.00'a kadar süreceği tahmin ediliyor. Metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış bekleniyor.

Yağışların gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur yükseklerinde kar yağışına döneceği belirtiliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.