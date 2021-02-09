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Yerel İstanbul hava durumu! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
Yerel

İstanbul hava durumu! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Bugün hava nasıl olacak? Son dakika haberine göre, Meteoroloji’den İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi için kar yağışı uyarısı peşkeşe gelmeye devam ediyor. Meteoroloji’nin kar yağışı uyarısından sonra vatandaşlar İstanbul hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji’nin son verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde kar yağışları bekleniyor. Hava sıcaklıkları yaklaşık 10 derece düşecek. Peki İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul Meteoroloji yağış var mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-09 09:37:00 - 2021-02-09 09:38:57
İstanbul hava durumu! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Türkiye genelinde sıcaklıklar, cuma gününe kadar lodosun etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak cuma günü sıcaklıklarda ani bir düşüş bekleniyor. Yapılan son tahminlere göre; cuma gününden itibaren sıcaklıklar, yeni bir soğuk hava dalgasının etkisiyle aniden düşecek. Ülke genelinde etkisini gösterecek sistemin yaklaşık 10 gün boyunca etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre, İstanbul'da hava sıcaklıkları önümüzdeki perşembe gecesinden itibaren 10 derece birden düşecek. 

İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İstanbul’da kar yağışı ise cumartesi akşamı batı ilçelerinden giriş yapacak. Kar yağışının 14-15 Şubat (Pazar-Pazartesi) günlerinde etkisini arttıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurttaşları bugün beklenen fırtınaya karşı da uyardı. Yapılan açıklamada, "Marmara Deniz'inde rüzgarın; bugün öğle saatlerinden sonra, güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın; Salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji hava durumu tahminine göre İstanbul'da 5 günlük hava durumu şu şekilde:

 

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