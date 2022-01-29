İstanbul hava durumu! İstanbul Pazar günü hava nasıl olacak?
İstanbullular 30 Ocak Pazar günü havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, yarın İstanbul’da yağmur yağacak mı?
İstanbul’da son 10 gündür kar ve yağmur etkili oldu. Mega kentte yaşayanlar ise Pazar günü havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, yarın hava nasıl olacak?
İstanbul hava durumu! İstanbul Pazar günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, İzmir,Manisa, Aydın, Muğla, Elazığ, Bingöl çevreleri ve Erzurum'un güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege kıyıları, Antalya, Çanakkale çevreleri ve Marmara'nın kuzeydoğusunda yağmur, yağış alan diğer yerlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Çanakkale çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BURSA 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu
KOCAELİ 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu zamanla kıyıları çok bulutlu, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -11°C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ -3°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ilçeleri akşam saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı
MUĞLA -2°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
HATAY 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA -6°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA 10°C, -1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR -10°C, 2°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA -15°C, -5°C
Parçalı bulutlu
SİVAS -15°C, -4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BOLU -7°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARABÜK -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmurlu
ZONGULDAK 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmurlu iç ve yüksek kesimleri hafif kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN -5°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT -10°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri ile Elazığ, Bingöl, Ağrı çevreleri ile Erzurum'un güney kesimleri ve Van'ın güney ve batı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -15°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri kar yağışlı
MALATYA -12°C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUŞ -7°C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
VAN -9°C, -1°C
Çok bulutlu, güney ve batı kesimleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN -2°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİİRT -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı