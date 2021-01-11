İstanbul hava durumu son | İstanbul’da aylardır havalar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Beklenen yağışlar ise geride bıraktığımız hafta sonu başladı. Peki, İstanbul’da yağışlar sürecek mi?

İstanbul hava durumu güncel | İstanbul’da kar ne zaman yağacak?

​​​​​​​Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, İstanbul'da yarın beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak zamanla il genelinde kuvvetli ve batı kesimlerde yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olması öngörülür.

Meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.