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Yaşam İstanbul hava durumu | 27 Temmuz İstanbul bugün hava nasıl olacak?
Yaşam

İstanbul hava durumu | 27 Temmuz İstanbul bugün hava nasıl olacak?

Son günlerde İstanbul’da yüksek sıcaklıklar etkili oluyor. İstanbul’da yaşayanlar ise bugün yani 27 Temmuz Çarşamba günü havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, bugün hava İstanbul’da nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2022-07-27 08:45:00 -
İstanbul hava durumu | 27 Temmuz İstanbul bugün hava nasıl olacak?

Son günlerde İstanbul’da yüksek sıcaklıklar etkili oluyor. Vatandaşlar ise bu sebeple güncel hava durumunu yakından takip ediyor. Peki, bugün İstanbul’da hava nasıl olur?

İstanbul hava durumu | 27 Temmuz İstanbul bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da bugün tahmini en yüksek sıcaklık 32°C en düşük sıcaklığın 21°C olması bekleniyor. Mega kentte perşembe ve cuma günleri rüzgarın şiddetli olması bekleniyor.

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