Son günlerde İstanbul’da yüksek sıcaklıklar etkili oluyor. Vatandaşlar ise bu sebeple güncel hava durumunu yakından takip ediyor. Peki, bugün İstanbul’da hava nasıl olur?

İstanbul hava durumu | 27 Temmuz İstanbul bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da bugün tahmini en yüksek sıcaklık 32°C en düşük sıcaklığın 21°C olması bekleniyor. Mega kentte perşembe ve cuma günleri rüzgarın şiddetli olması bekleniyor.