İstanbul hava durumu | 24 Ağustos hava durumu hangi illerde yağış var?
24 Çarşamba günü itibariyle pek çok ilde sağanak yağışlar bekleniyor. Bu sebeple pek çok kişi yarın İstanbul’da havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, İstanbul’da hava nasıl olacak? 24 Ağustos Çarşamba güncel hava durumu
Yeni haftayla birlikte pek çok ili için yağış uyarısı yapıldı. Bu sebeple yarın yani 24 Ağustos Çarşamba günü İstanbul’da beklenen hava durumu araştırılıyor. İstanbul’da yağmur bekleniyor mu?
İstanbul hava durumu | 24 Ağustos hava durumu hangi illerde yağış var?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) 11 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada "24 Ağustos Çarşamba günü; Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya'da kuvvetli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısında yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir” denildi.