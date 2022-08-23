Yeni haftayla birlikte pek çok ili için yağış uyarısı yapıldı. Bu sebeple yarın yani 24 Ağustos Çarşamba günü İstanbul’da beklenen hava durumu araştırılıyor. İstanbul’da yağmur bekleniyor mu?

İstanbul hava durumu | 24 Ağustos hava durumu hangi illerde yağış var?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) 11 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada "24 Ağustos Çarşamba günü; Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya'da kuvvetli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısında yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir” denildi.