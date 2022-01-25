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Yaşam İstanbul hastaneler açık mı? İstanbul 25 Ocak poliklinikler açık mı?
Yaşam

İstanbul hastaneler açık mı? İstanbul 25 Ocak poliklinikler açık mı?

Bugün hastaneler açık mı? İstanbul’da kar yağışları etkili oluyor. Kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Etkili yağış sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar idari izinli sayıldı. Bu sebeple vatandaşlar 25 Ocak Salı günü hastanelerin poliklinik hizmeti vermeyi sürdürüp sürdürmediğini merak ediyor. Peki, bugün hastane randevuları iptal mi edildi?

Yeniakit Publisher
2022-01-25 12:21:00 -
İstanbul hastaneler açık mı? İstanbul 25 Ocak poliklinikler açık mı?

İstanbul’da kar yağışı sebebiyle hayat adeta felç oldu. Hastane randevusu olan vatandaşlar ise poliklinik hizmetlerinin devam edip etmediğini merak ediyor.

İstanbul hastaneler açık mı? İstanbul 25 Ocak poliklinikler açık mı?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan, “Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır” paylaşımında bulundu.

Sağlık çalışanları idari izin kapsamının dışında tutuldu. Bu sebeple bugün yani 25 Ocak Salı günü hastaneler hizmet vermeyi sürdürüyor.

Sağlık ocakları açık mı 25 Ocak | Bugün aile sağlığı merkezleri açık mı?
Sağlık ocakları açık mı 25 Ocak | Bugün aile sağlığı merkezleri açık mı?

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Sağlık ocakları açık mı 25 Ocak | Bugün aile sağlığı merkezleri açık mı?

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