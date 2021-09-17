İstanbul’da bazı yollar pazar günü trafiğe kapalı olacak. Trafiğe çıkacak olanlarsa hani yolların kapalı olacağını araştırıyor.

İstanbul hangi yollar kapalı 19 Eylül | İstanbul'da yollar neden kapalı?

İstanbul'da, 19 Eylül'de yapılacak Kadıköy Yarı Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 19 Eylül'de düzenlenecek Kadıköy Yarı Maratonu nedeniyle 06.00-12.00 saatleri arasında geçici olarak kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

"Kadıköy Operatör Cemil Topuzlu Caddesi (Hulusi Behçet Caddesi Kavşağı ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasında kalan kısım), Kadıköy Çetin Emeç Bulvarı (Operatör Cemil Topuzlu Cadde kesişiminden Turgut Özal Bulvarı kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar. Maltepe-Kartal Turgut Özal Bulvarı Güney Yol (Çetin Emeç Bulvarı kesişiminden Çanakkale Caddesi kesişimine kadar olan tek yön güney yol) ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar."

Alternatif yollar işe şu şekilde belirlendi:

"Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (minibüs yolu), Şemsettin Günaltay Caddesi (minibüs yolu), Maltepe Bağdat Caddesi (minibüs yolu), Kartal Üsküdar Caddesi (Minibüs Yolu), D-100 Karayolu."