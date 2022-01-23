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Eğitim İstanbul hangi üniversiteler tatil 24 Ocak Pazartesi
Eğitim

İstanbul hangi üniversiteler tatil 24 Ocak Pazartesi

İstanbul pazartesi salı hangi üniversiteler tatil oldu? İstanbul’da etkili olan kar yağışı sebebiyle üniversitelerde eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu. Peki, hangi üniversiteler kar yağışı sebebiyle tatil edildi?

Yeniakit Publisher
2022-01-23 23:49:00 -
İstanbul hangi üniversiteler tatil 24 Ocak Pazartesi

İstanbullular merak bekledikleri kar yağışına kavuştu. Etkili kar yağışı sebebiyle üniversite öğrencileri ise yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı.

İstanbul hangi üniversiteler tatil 24 Ocak Pazartesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da bulunan üniversitelerde eğitime kar sebebiyle ara verildiğini duyurdu. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından, “Sevgili Üniversite Öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası İstanbul’daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (PAZARTESİ-SALI) ara verilmiştir” paylaşımında bulundu.

 

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