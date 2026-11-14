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Yerel İstanbul Güngören'de ağaç devrildi
Yerel

İstanbul Güngören'de ağaç devrildi

Yeniakit Publisher
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İstanbul Güngören'de ağaç devrildi

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan lodos, Üsküdar ve Beşiktaş sahillerinde dev dalgalar oluşturdu. İstanbul Güngören'de saat 23.30 sıralarında lodos nedeniyle yola devrilen ağaç, sokak trafiğini kapatırken itfaiye ekiplerince kaldırılarak yol yeniden ulaşıma açıldı.

İSTANBUL'da gece saatlerinde lodos etkili oldu. Üsküdar ve Beşiktaş sahillerinde denizde dev dalgalar oluştu. Güngören'de ise lodos nedeniyle ağaç yola devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da önceki gün başlayan lodos, bu gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Üsküdar ve Beşiktaş sahillerinde etkili olan lodos nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu.

GÜNGÖREN'DE AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ

Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Gülbayır Sokak'ta saat 23.30 sıralarında lodos nedeniyle ağaç yola devrildi. Sokak trafiğe kapanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağaç, ekiplerin çalışmasıyla kesilerek yoldan kaldırılırken, sokak yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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