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Ekonomi İstanbul Gelişim Üniversitesi 112 akademik personel alacak
Ekonomi

İstanbul Gelişim Üniversitesi 112 akademik personel alacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve İstanbul Gelişim Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere tam zamanlı öğretim üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 13:36:00 -
İstanbul Gelişim Üniversitesi 112 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre adaylar www.gelisim.edu.tr adresinde kadro detaylarını inceleyebilecek. Profesör, Doçent, Doktor Öğretim üyesi kadrolarına 15 gün içinde başvuda bulunulabilecek.

Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok. No:1 Avcılar/İstanbul -- Tel: 0212 422 70 00

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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