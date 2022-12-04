İstanbul Galata Üniversitesi’ne öğretim üyeleri alınıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adayların, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca, Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini (Form Müracaat esnasında verilmektedir.) imzalamaları gerekmektedir.

Başvurmak istedikleri bölüm ve kadro unvanının yer aldığı imzalı başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, Bir adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), e-Devlet kapısından alınan ikametgâh belgesi, e-Devlet kapısından “Resmi Kuruma” Hitaben Alınacak Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.) YÖK formatlı özgeçmiş, e-Devlet kapısından alınan lisans, yüksek lisans ve doktora (uzmanlık) mezuniyet belgeleri, yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesi, İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) ile yayın dosyalarını, Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar, 1 adet basılı kopya ve 5 adet dijital kopya (PDF formatında USB Flash Bellek), Doçent ve Doktor öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edecek adaylar, 1 adet basılı kopya ve 3 adet dijital kopya (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak başvuru dosyalarını Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

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