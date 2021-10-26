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Ekonomi İstanbul Galata Üniversitesi akademik kadro alıyor
Ekonomi

İstanbul Galata Üniversitesi akademik kadro alıyor

İstanbul Galata Üniversitesi çeşitli bölüm ve programlarında görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, ilanla duyurulan kadrolara öğretim üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 16:01:00 -
İstanbul Galata Üniversitesi akademik kadro alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca, Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. Başvurmak istedikleri bölüm ve kadro unvanının yer aldığı imzalı başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, YÖK formatlı özgeçmiş, e-Devlet kapısından onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora (uzmanlık) mezuniyet belgeleri, yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesi, İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı), Profesör ve Doçent kadrosuna başvuranların, onaylı doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını süresi içinde, Profesör kadrosuna başvuranların 1 adet basılı kopya ve 5 adet dijital kopya (PDF formatında USB Flash Bellek), Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların 1 adet basılı kopya ve 3 adet dijital kopya (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak, başvurdukları Fakülte Dekanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar dosyalarını Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Başvurular 26.10.2021  tarihinden itibaren 15 gündür. Postayla veya elektronik ortamda yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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