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İstanbul Finans Merkezi Toplantısı yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:- "İstanbul'a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkemize kazandıracağız"

26 Nisan 2019 Cuma 16:26
İstanbul Finans Merkezi Toplantısı yapıldı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkeye kazandıracaklarını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte, ilgili kurum, müteahhit ve bürokratların katılımıyla İstanbul Finans Merkezi Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Albayrak, "İstanbul'a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkemize kazandıracağız." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 16:26
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  3. İstanbul Finans Merkezi

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