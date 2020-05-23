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İstanbul Finans Merkezi şantiyesi yangın çıktı

İstanbul Finans Merkezi’nin şantiyesinde işçilerin kaldığı barakada yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 03:31:38 -
İstanbul Finans Merkezi şantiyesi yangın çıktı

İstanbul Finans Merkezi’nin şantiyesinde işçilerin kaldığı barakada yangın çıktı. Yangında çok sayıda işçi yaralandı.


Ümraniye’de yer alan finans merkezi şantiyesinin işçilerin kaldığı barakada yangın çıktı. 02. 30 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek barakaları sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye,ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Alev alan barakalar içinde kalan işçiler tahliye edilirken aralarında yaralanan olduğu öğrenildi. Olay yerinde itfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ederken yaralanan işçiler hastanelere kaldırıldı. Yansın çıkan finans merkezi ise havadan görüntülendi.

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