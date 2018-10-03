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İstanbul Fatih'te silahlar konuştu! 2 yaralı

İstanbul'un Yenikapı'da iki grup arasında yaşanan ve silahların konuştuğu kavgada 2 kişi yaralandı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 16:46
İstanbul Fatih'te silahlar konuştu! 2 yaralı

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Yenikapı'da iki grup arasında yaşanan kavgada silahlar ateşlendi. Biri isabet eden kurşunla, biri başına aldığı darbe sonucu olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ayrtıntılar gelecek...

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 16:46
  1. İstanbul
  2. Fatih
  3. Yenikapı
  4. Silahlı kavga

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