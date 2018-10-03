İstanbul Fatih'te silahlar konuştu! 2 yaralı

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Yenikapı'da iki grup arasında yaşanan kavgada silahlar ateşlendi. Biri isabet eden kurşunla, biri başına aldığı darbe sonucu olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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