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İstanbul Fatih'te asayiş denetimi

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve mahalle bekçileri gece saatlerinde Şehremini, Horhor, Aksaray ve Kumkapı bölgelerinde genel asayiş denetimi yaptı.

16 Eylül 2018 Pazar 10:25
İstanbul Fatih'te asayiş denetimi

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis ve Gece Kartalları olarak bilinen Mahalle Bekçileri 22.00 ile 00.00 saatleri arasında Şehremini, Horhor, Aksaray ve Kumkapı bölgelerinde genel asayiş denetimi düzenledi.

İnternet kafelerde şüpheli görülen kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde yoklama kaçağı çıkan bir kişiye işlem yapılırken, aranması olan başka bir kişi de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Öte yandan denetim sırasında çeşitli nedenlerden dolayı gözaltına alınanların olduğu öğrenildi. 

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 10:25
  1. Aksaray
  2. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü
  3. gece kartalları
  4. bekçi
  5. asayiş

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