İstanbul Esenyurt'ta polise silahlı saldırı
İstanbul'da sivil polis ekibinin dur ihtarına uymayan şüpheliler polis aracına ateş açtı.31 Temmuz 2018 Salı 14:31
Esenyurt'ta sivil polis ekibinin dur ihtarına uymayan şüpheliler polis aracına ateş açtı. Çok sayıda mermi polis aracına isabet ederken polisler olayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri sokak ve araç üzerinde inceleme başlattı.Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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