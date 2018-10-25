İstanbul Esenyurt'ta fabrika yangını

İstanbul Esenyurt'ta bulunan Kıraç Evren Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın, binanın yanında bulunan alüminyum ve tekstil fabrikalarına sıçradı.

Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANI: CAN KAYBI YOK

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, "Buranın palet fabrikası olması çam ağaçlarıyla yapılan paletle rnedeniyle yangının boyutu büyük oluyor. Yangının nasıl başladığını bilmiyoruz. Yanında atıl bir iş merkezi ve fabrikaya sıçramış durumda. Burada daha fazla yayacak birşey ve yerleşim yok. Fabrikalarda kimyasal ürün yok. Burada bir tanesi özellikle gece çalışan olabilir deniyor. Oradaki bekçilerin verdiği bilgiye göre çalışan kimse yok. Şu an için can kaybı yok. Yangın kısmen kontrol altına alındı. Rüzgarın olmaması durumunda biz baskılayabiliriz deniyor. Ama olmaması durumunda havadan da müdahale yapılabilir" dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ: KONTROL ALTINA ALINDI

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta bu sabah başlayan yangınla ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklamasında "Esenyurt ilçemizde meydana gelen üç fabrikayı etkileyen yangın İ.B.B İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınmış olup, herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır." denildi.

İBB'DEN AÇIKLAMA

Esenyurt'ta bir palet fabrikada çıkan büyüyerek yan fabrikalara da sıçrayan yangın ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi; “Esenyurt Akçaburgaz'da yaklaşık 4 bin metrekare açık alanda paletlerde yangın çıktı. Yangının 3 katlı ve 4 katlı işyerlerine sirayet oldu. Yangın kontrol altına alınıyor. Yangına İstanbul Büyükşehir İtfaiyesi Esenyurt Kıraç, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Mimarsinan, Başakşehir, Hadımköy, Bakırköy, Şişli, Fatih, Bağcılar, Kartal, Kadıköy, Sultangazi, Silivri Grupları tarafından müdahale edilmektedir. Yol Bakım'dan paletli JCB ve Hamidiye'den su tankerleri gönderildi. Yangına 98 araç 180 personelle müdahale ediliyor"