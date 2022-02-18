İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
İstanbul Esenyurt Üniversitesi ilanla duyurduğu akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.
Başvuru yapılacak e-posta:
Sağlık Bilimleri Fakültesi için: [email protected]
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi için: [email protected]
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi için: [email protected]
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu için: [email protected]
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi için: [email protected]
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu için: [email protected]
Rektörlük-Ortak Dersler Bölümü için: [email protected]
Başvuru posta adresi: İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı, No:1 Esenyurt/İstanbul
Başvurular 04 Mart 2022 tarihine kadar kabul edilecek.
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