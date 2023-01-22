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Ekonomi İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim üyeleri alıyor
Ekonomi

İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim üyeleri alıyor

İstanbul Esenyurt Üniversitesi akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 14:01:00 -
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim üyeleri alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Başvuru yapılacak e-posta:

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi için : [email protected]

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi için : [email protected]

Sağlık Bilimleri Fakültesi için : [email protected]

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi için : [email protected]

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için : [email protected]

Başvuru posta adresi: İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı, No:1 Esenyurt/İstanbul

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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