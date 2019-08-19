İstanbul Esenler 483 TOKİ konut başvuruları ne zaman? TOKİ Esenler satışları

İstanbul Esenler 483 TOKİ konutları kura ile mi olacak? Kura ile olacaksa ne zaman başvura biliriz bilgi verebilir misiniz? İstanbul Esenler'de inşa edeceğimiz 483 konutluk kentsel dönüşüm ve gelişim projesinin ihalesi bugün yapıldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul’da yaşayan vatandaşları da ev hayaliyle buluşturan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 2018 yılında Kayaşehir'de 862, Silivri'de 1.352, Şile'de ise 103 yeni konut inşa etti. TOKİ Esenler 1. Etap 1. Bölge ihalesi 25 Şubat 2019'da 1. Etap 2. Bölge ihalesi 20 Mart 2019'da, 1. Etap 3. Bölge ihalesi 18 Haziran'da gerçekleştirildi.

İstanbul İli, Esenler İlçesi Güney Proje Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1. Etap, 4. Bölge 483 Adet Konut ve 60 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi 19 Ağustos 2019 tarihinde saat 14:30'da gerçekleştirildi.