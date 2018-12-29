0553 313 94 23

İstanbul Emniyeti'nden yılbaşı uyarısı: Girişler yasaklandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı güvenlik tedbirleri kapsamında ağır tonajlı araçların şehir merkezlerine girişlerini yasakladı.

29 Aralık 2018 Cumartesi 12:16
İstanbul Emniyeti'nden yılbaşı uyarısı: Girişler yasaklandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı güvenlik tedbirleri kapsamında Pazartesi günü ağır tonajlı araçların şehir merkezindeki ilçelere girişinin yasaklandığını açıkladı.

Araçların giremeyeceği ilçeler şu şekilde;

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde alınacak yılbaşı tedbirleri kapsamında herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde 31.12.2018 Pazartesi saat 08.00'dan 01.01.2019 Salı günü saat 08.00'a kadar kamyon, tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişi yasaklanmıştır" denildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 12:16
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Fatih
  4. Emniyet Müdürlüğü
  5. Beyoğlu
  6. Sarıyer
  7. Bakırköy
  8. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  9. Kadıköy
  10. Yılbaşı
  11. Şişli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da yılbaşı tedbirleri
    1. İstanbul'da yılbaşı tedbirleri
    2. Hac kura sonuçları isim listesi 28..
    3. YTB Başkanı Eren'den "İnsan Hakları..
    4. Takvâ hususunda Hz. Îsâ aleyhisselamın..
    5. Serdar Arseven haftayı yorumluyor
    6. Rusya, Türkiye'den domates ithalatını..
    7. Kutadgu Bilig, gençlere böyle sesleniyor
    8. Bu proje çocuklara kütüphaneyi..
    9. Rusya'dan sevindiren haber geldi
    10. Fıkıh! Bankaların aldığı dosya masrafı..
    11. Hasta kocası ve ikizleri ile su..
    12. İstanbul Müftüsü Yılmaz, gençlerle..
    13. Muhammed Salah'ın dik duruşu..
    14. Peygamberimiz bizim hangi halimizden..
    15. Türkiye'de bir ailenin toplam iletişim..
    16. Jandarma döver tahsildar soyardı
    17. TESK'ten sağlık prim borcuna erteleme..
    18. Atatürk Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu
    19. İstanbul Emniyeti'nden yılbaşı..
    20. AK Parti aday tanıtım toplantısında..
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan
    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?