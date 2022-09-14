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Gündem İstanbul Emniyeti'nden Sedat Peker'in evine saldırı açıklaması! İşte saldırının sebebi
Gündem

İstanbul Emniyeti'nden Sedat Peker'in evine saldırı açıklaması! İşte saldırının sebebi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in evine düzenlenen silahlı saldırının perde arkasını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 22:08:00 - 2022-09-14 22:10:27
İstanbul Emniyeti'nden Sedat Peker'in evine saldırı açıklaması! İşte saldırının sebebi

Türkiye'den firar edip BAE'ye sığınan mafya elebaşısı Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlendi.

Yapılan saldırı Sedat Peker cephesinde provokasyon aracı olarak kullanılırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü saldırının perde arkasını açıkladı.

Emniyet tarafından yapılan açıklamada silahlı saldırı olayının sebebinin mafya içi alacak-verecek hesaplaşması olduğu belirtildi.

'Alacak verecek meselesi yüzünden vurduğu tespit edilmiş'

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kırmızı bültenle aranan S.P.'nin elebaşılığını yaptığı örgütün üyelerinden Ö.Ş.'nin daha önceden tanıdığı diğer örgüt üyesi Y.G. isimli şahsı alacak verecek meselesi yüzünden vurduğu tespit edilmiş, örgüt üyesi Ö.Ş. Sancaktepe'de olayda kullandığı silahla birlikte yakalanmıştır.

Olay sırasında Y.G.'ye ateş ederek kaçtığı sırada, şüpheli Ö.Ş.'ye ateş eden O.Ş. ve Y.Ş. isimli şahıslar da silahlarıyla birlikte yakalanmıştır. Tahkikat çok yönlü olarak devam etmektedir.

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