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Aktüel

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 01:54:59 -
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atandı.
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