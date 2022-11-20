İstanbul'un pek çok ilçesinde 21 Kasım Pazartesi günü emektrik kesintileri yaşanacak. Vatandaşlar ise hangi ilçelerde kaç saat elektriklerin kesileceğini araştırıyor. Yarın hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? 21 Kasım Pazartesi hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

ARNAVUTKÖY ilce -ATATÜRK mah sk / MERKEZ ARNAVUTKÖY mah sk bölgelerinde 21/11/2022 00:05:00 - 21/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah KIBRIS sk / YAVUZ SELİM mah AHBAP, BALKOÇ, HASANKEYF, KIBRIS, MAZHAR, MESUDİYE, SIRDAŞ, SOKULLU MEHMET, TANSEL, TESTİ, YEDİ GÖLLER sk / İSLAMBEY mah DEFTERDAR, ESKİKALE, KIBRIS, MAVİ CAMİ, SENA, SOKULLU MEHMET, SULTAN AHMET, ÇAMBURNU sk bölgelerinde 21/11/2022 09:00:00 - 21/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah DURSUNKÖY-BOYALIK sk bölgelerinde 21/11/2022 09:30:00 - 21/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AKİK, AYTÜL, BANUGÜL, BAYEZİT, BAYKAL, BAYRAM, CÜNEYT, DURSUNKÖY-BAKLALI, HARİTA, KÜÇÜK DOĞAN, LÜLE, SONAY, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TEPE, YAVUZALP, ÇAKMAKLI, ÜNAL, İNEGÖL sk / TAYAKADIN mah FİKRET BEY sk bölgelerinde 21/11/2022 09:30:00 - 21/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, AFİFE, BEDRİYE, BEHLÜL, BOĞAÇHAN, DEMİRCAN, ERSOY, ESTERGON, KUŞDİLİ, NURÇİN, OFLAZ, SELMAN, TEPEÖREN, TÖRE, YUSUFELİ, ZÜLAL, ÖYKÜM, İKİZLER, ŞAHİKA sk bölgelerinde 21/11/2022 13:00:00 - 21/11/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, FİRUZKÖY BULVARI, KÖROĞLU, MİMARSİNAN, ÜMİT sk bölgelerinde 21/11/2022 09:00:00 - 21/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah LALE, ÜMİT sk bölgelerinde 21/11/2022 09:00:00 - 21/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah İSTOÇ 2., İSTOÇ 3. sk bölgelerinde 21/11/2022 00:00:00 - 21/11/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce -EVREN mah CAMİYOLU CD. bölgelerinde 21/11/2022 03:00:00 - 21/11/2022 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce -KİRAZLI mah sk bölgelerinde 21/11/2022 03:00:00 - 21/11/2022 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 30. sk bölgelerinde 21/11/2022 04:30:00 - 21/11/2022 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 16., 17., 18., 42., 48., 49., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 21/11/2022 09:00:00 - 21/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah ORUÇ REİS. sk bölgelerinde 21/11/2022 05:00:00 - 21/11/2022 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah FINDIK, GELİNCİK, GÜLHATMİ, KAKTÜS, SARMAŞIK, ULUBATLI HASAN, ZEYTİNLİK, ÇAM, ÇAMLIK, ÇAVDAR, ÇİĞDEM 3 sk bölgelerinde 21/11/2022 10:00:00 - 21/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KORKUT, ÜÇEVLER sk / ZAFER mah ATATÜRK, BABİL, BAHARİSTAN, BAHARİYE, BAHÇECİK, BAKIR, BÜNYAN, BİNGÖL, CİHANGİR, EMİR SULTAN, SARDUNYA 1, SARMAŞIK 1, SİTE 3, ÖZLEM sk bölgelerinde 21/11/2022 13:00:00 - 21/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 32., 33., ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 21/11/2022 09:00:00 - 21/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 280., G/1. ÇIKMAZ, G/2. ÇIKMAZ, G/3., YEŞİLYOL E, ÇIRPICI YOLU A, ÇIRPICI YOLU B, ÇIRPICI YOLU B ÇIKMAZ sk / ÇIRPICI mah YEŞİLYOL F sk bölgelerinde 21/11/2022 09:20:00 - 21/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah DOĞA PARKI sk bölgelerinde 21/11/2022 09:00:00 - 21/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah NUMUNEBAĞI sk / VATAN mah ESENLER, ESKİ KALDIRIM sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LİTROS MALTEPE YOLU sk bölgelerinde 21/11/2022 00:01:00 - 21/11/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ULUBATLI sk bölgelerinde 21/11/2022 10:00:00 - 21/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ULUYOL sk bölgelerinde 21/11/2022 19:00:00 - 21/11/2022 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-CİHANNÜMA mah SARAY, SERENCEBEY YOKUŞU sk / YILDIZ mah YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YOLU sk bölgelerinde 21/11/2022 03:00:00 - 21/11/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AKINCILARBAYIRI, GÜLÇİMEN, MUHTAR NURETTİN, YEŞİLPINAR, ÇAĞRI, ÖZEFE sk bölgelerinde 21/11/2022 10:00:00 - 21/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah FİDE, MUHTAR ABDULLAH, MUHTAR NURETTİN, YEŞİLPINAR, ÇAĞRI sk bölgelerinde 21/11/2022 10:00:00 - 21/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BÜYÜKDERE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 21/11/2022 23:00:00 - 22/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah KALKAN, ÇAMLITEPE sk bölgelerinde 21/11/2022 09:00:00 - 21/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ATATÜRK, ENVER ADAKAN, FİDANGÖR, PAPATYA sk bölgelerinde 21/11/2022 09:00:00 - 21/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah AKGÜL, BAĞCI, BERKAY, BOZKURT, EKİN, ENGİN 3, GONCA, HOŞSOHBET, HÜNKARTEPE, KESKİN, MEZİYET, MİRAÇ, NERMİN, NİLSU, TEPE, TÜRKAN, ZAFER, ÖMÜR 3, ÖZALTAN sk bölgelerinde 21/11/2022 09:00:00 - 21/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-KABAKÇA mah AKGÜVERCİN, AYVAÇEŞME, HANİCE, KIRLANGIÇ, LEYLEK ÇIKMAZI, LİDER ÇIKMAZI, NEHİR ÇIKMAZI, YAVUZ SELİM, ÖZDİL sk bölgelerinde 21/11/2022 09:00:00 - 21/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah sk // SİLİVRİ ilce MERKEZ-DANAMANDIRA mah sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-AKALAN mah sk / ATATÜRK mah sk / AYDINLAR mah sk / BAŞAK mah sk / BELGRAT mah sk / CELEPKÖY mah sk / DAĞYENİCE mah sk / FATİH mah sk / GÖKÇEALİ mah sk / GÜMÜŞPINAR mah sk / HALLAÇLI mah sk / HİSARBEYLİ mah sk / KABAKÇA mah sk / KALFA mah sk / KARACAKÖY MERKEZ mah sk / KARAMANDERE mah sk / KESTANELİK mah sk / OKLALI mah sk / ORMANLI mah sk / SUBAŞI mah sk / YALIKÖY mah sk / YAYLACIK mah sk / YAZLIK mah sk / ÇANAKÇA mah sk / ÇİFTLİKKÖY mah sk / ÖRCÜNLÜ mah sk / ÖRENCİK mah sk / İHSANİYE mah sk bölgelerinde 21/11/2022 09:00:00 - 21/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah BAHÇESARAY, BELDE, CENGİZ ÇIKMAZI, EFLATUN, ERCAN KÖYÜ, GÜLER, IŞIL ÇIKMAZI, KESTANELİK, KIRIM, MESLEK ÇIKMAZI, MUNTAZAM, MİLLET, MİSAFİR ÇIKMAZI, NAZLIGÜL, NEVBAHAR, SELİM, SENCER, ÖZGÜRLÜK, İSTASYON, İZZETBABA sk bölgelerinde 21/11/2022 12:00:00 - 21/11/2022 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 458., 459., 460., 473., ANADOLU, CENGİZ TOPEL sk bölgelerinde 21/11/2022 09:00:00 - 21/11/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 503., 505., 524., 527., ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 21/11/2022 10:00:00 - 21/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 101., 110., OKTAY RIFAT, ORKİDE sk / SAADETDERE mah 7. sk bölgelerinde 21/11/2022 09:00:00 - 21/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1581. sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1541., 1578., 1580. sk bölgelerinde 21/11/2022 09:00:00 - 21/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 334., 355., 369., 374. sk bölgelerinde 21/11/2022 09:00:00 - 21/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-GÖKEVLER mah 2245., 2312. sk bölgelerinde 21/11/2022 13:00:00 - 21/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKSUN, ALTAN, CÖMERT, LEYLAK, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk / ÇIRÇIR mah DİCLE, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk bölgelerinde 21/11/2022 09:30:00 - 21/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ALPEREN, ARI, BURAK, CENGİZ TOPEL, YALI sk bölgelerinde 21/11/2022 10:00:00 - 21/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah EDİRNEKAPI RAMİ, EYÜP SULTAN sk bölgelerinde 21/11/2022 12:00:00 - 21/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.BEGONYA, İSTANBUL sk bölgelerinde 21/11/2022 16:00:00 - 21/11/2022 20:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 789. sk bölgelerinde 21/11/2022 00:05:00 - 21/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1019., 1020., 1023., 1029., 1030., 1030/1., 1030/2., 1030/3., 1030/4., 1031., 1032/1., 1033., 1034., 1034/1., 1035., 1036., 1036/1., 1037., 1040., 1041., 1042., 1044., 1045., 1052., 1054., 1070., 1071., 1072/2., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 21/11/2022 11:00:00 - 21/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah ADALAR, BİLGE, KINALI, MARMARA, MERİÇ, TAHİR, ÜÇLER, ŞEVKETDAĞ sk bölgelerinde 21/11/2022 09:00:00 - 21/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah DERECİK, ETİ, KIVIRCIK, OĞUZHAN sk bölgelerinde 21/11/2022 09:30:00 - 21/11/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ASALET, BALKAN, TİRYAKİ HASAN PAŞA, YILDIRAN sk bölgelerinde 21/11/2022 10:30:00 - 21/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah MANOLYA sk bölgelerinde 21/11/2022 11:30:00 - 21/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah AHMER, ALEV, BELLER, BENGİSU, BENGİSU ÇIKMAZI, BİRBEN, DÜZ, FENER, GEÇİT, GÜLBAŞ, HAKİM, HAKİM ÇIKMAZI, KESKİNLER, MAYIS, MECNUN, TALATPAŞA, TOPEL, TUNÇ sk / TELSİZLER mah ASIL, BALKON, BİRBEN, TALATPAŞA, ULU, İKİZLER sk / ÇELİKTEPE mah DUTLUK sk bölgelerinde 21/11/2022 09:00:00 - 21/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah DEMİR, GÜNEŞLİ, OKUL, SOLMAZ, ÖZKAN sk bölgelerinde 21/11/2022 09:00:00 - 21/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ANKA, AYDOĞAN, BERHUDAR, BEYÖZÜ, GÜLBULDU, GÜNTEPE, MİLLET, NURSİMA, TUNALI, ULAŞ sk bölgelerinde 21/11/2022 09:00:00 - 21/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce -TALATPAŞA mah sk bölgelerinde 21/11/2022 10:00:00 - 21/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ALPER, ARI, DARGIN, FEDAKAR, KAPTANPAŞA, SEDEF, SOKULLU, ÇİLEKLİ, ÖLÇÜ, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk bölgelerinde 21/11/2022 10:00:00 - 21/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.TURGUT REİS, 1.TÜLAY, ARDAHAN, CENK, CİHAN, ERLER, TECNUR, TOLGA, YILMAZ sk bölgelerinde 21/11/2022 09:00:00 - 21/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1506., ALAKARGA, BÜLBÜL, DEVE KUŞU, DR. SADIK AHMET, GÜVERCİN, MAVİKUŞ, TOY, İSKETE sk bölgelerinde 21/11/2022 09:00:00 - 21/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.GAZİ OSMAN PAŞA, 4.KARTAL, ALTINCAN, TURAN SEÇKİN sk bölgelerinde 21/11/2022 09:00:00 - 21/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah HANIMELİ, TURUNÇ sk / YENİ MAHALLE mah 4.ŞEN, ARA-3, İNÖNÜ sk bölgelerinde 21/11/2022 09:00:00 - 21/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DIŞBUDAK sk bölgelerinde 21/11/2022 10:00:00 - 21/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah ALİ AĞA sk bölgelerinde 21/11/2022 14:00:00 - 21/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah DEREBOYU 1 sk bölgelerinde 21/11/2022 09:00:00 - 21/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah CAMİ ARALIĞI ÇIKMAZI, HİSARÜSTÜ MEZARLIK, HİSARÜSTÜ NİSPETİYE, PIRLANTA, RUMELİ HİSARI 1., YALDIZ sk bölgelerinde 21/11/2022 09:30:00 - 21/11/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah ŞÖLEN sk / KAZIM KARABEKİR PAŞA mah AĞAÇCIK ÇIKMAZI, CUMHURİYET, DAĞLAR YOLU, DEREİÇİ BAĞLAR YOLU, ESER, GÜVERCİNLİK ÇIKMAZI, KAKTÜS, KALEPARK, KESTANE SUYU, KOCATAŞ, KİRAZLI ÇIKMAZI, PAPATYA-, SEYRAN, TURGUT AKAN OKULU, YALNIZTEPE, ÇOTANAK, ÖZ SÜMBÜL, ŞEHİT CAFER ÖĞRETMEN sk / KOCATAŞ mah BAĞLAR YOLU., CUMHURİYET , ERGİN ÇIKMAZI, KOCATAŞ, SEMİH SANCAR, YAKUT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 21/11/2022 10:00:00 - 21/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk bölgelerinde 21/11/2022 10:00:00 - 21/11/2022 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AFACAN, AHENK, ALINTERİ, ASMA ÇIKMAZI, BALLICA, BAYIR, BAŞARAN, BERRAK SELEN, BEYKOZ, BORAN, BUĞRAHAN, CELİL, ENES, FLAMİNGO, FİRDEVS, GÖRGÜLÜ, GÖZLEM, GÜLBABA, GÜLBAHÇE, GÜNİZ, GÜZELBAHÇE, HUTBE, KAVAKLI, KIRLAR, KÖSE, SEHER, SOYLU, ZEMBİL, ÇANKAYA, ÜSTÜNDAĞ, İLKBAHAR, İLKBAHÇE, İNCEKUM, İSPİR, ŞENLER sk / KAVAKLI mah BEYKOZ sk bölgelerinde 21/11/2022 09:00:00 - 21/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ACISU, AHUDUDU, AKTÜRK, ERTUĞRULBEY, EĞİTİMCİ, HASGÜL, KESTANE, KUŞBURNU, PİLOT, SOFİ, SÜMER, UĞUR MUMCU, İLHAN SELÇUK sk bölgelerinde 21/11/2022 09:00:00 - 21/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS sk bölgelerinde 21/11/2022 00:00:00 - 21/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 21/11/2022 00:00:00 - 21/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah DERE, KÜÇÜK BAHÇE, MİRALAY KAZIMBEY, YENİ İLHAN sk / ERGENEKON mah CEBEL TOPU, CUMHURİYET, HİDAYET, PAPA RONCALLİ, PROF. DR. CELAL ÖKER, SELBAŞI, ÇİMEN sk / HALASKARGAZİ mah BAHTİYAR, HALASKARGAZİ, ITIR, KUYUMCU İRFAN, RUMELİ, SÜLEYMAN NAZİF, VALİ KONAĞI, ZAFER, ŞAFAK sk / HARBİYE mah ALTIN, MİM KEMAL ÖKE, VALİ KONAĞI sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, HASAT sk / MEŞRUTİYET mah ALBAY SADİ ALANTAR, DERE, EBE KIZI, EBE KIZI ÇIKMAZI, ELHAN, HACI MANSUR, HALASKARGAZİ, KEVSER, KODAMAN, KÜÇÜK BAHÇE, MATBAACI OSMANBEY, MELEK, RUMELİ, SAMANYOLU, SUNA KIRAÇ, YENİ İLHAN, İNAN KIRAÇ, ŞAİR NİGAR sk / İNÖNÜ mah CEBEL TOPU, CUMHURİYET, PAPA RONCALLİ, ÇİMEN sk bölgelerinde 21/11/2022 10:00:00 - 21/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah ALTAN ERBULAK, BÜYÜKDERE, CEMAL SAHİR sk / MECİDİYEKÖY mah BÜYÜKDERE, CEMAL SAHİR, DAMLA, RAŞİT RIZA, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk bölgelerinde 21/11/2022 10:00:00 - 21/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 301., 302., 303., 304., 305., 305/1., 306., 307., 308., 309., 310., 311., 312., 313., FATİH SULTAN MEHMET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET AKİF ERSOY, NAMIK KEMAL, ZAFER sk bölgelerinde 21/11/2022 10:00:00 - 21/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah YILDIZ sk bölgelerinde 21/11/2022 03:00:00 - 21/11/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KADIKÖY-21.11.2022 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KASADAR, SUCUKÇU MUSA, YAZMACI TAHİR, BAĞDAT, KOY YOLU, ESİNTİ, BOSTAN TÜCCARI, BALIKÇI YUNUS

KADIKÖY-21.11.2022 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KASADAR, BOSTAN TÜCCARI

KADIKÖY-21.11.2022 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak MAHUR, BAĞDAT, MEHMET ŞENGÜN, KIRAÇ, OPERATÖR CEMİL TOPUZLU

KARTAL-21.11.2022 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ULUNAY, KARAAĞAÇ, YEŞİL, AYDENİZ, KAVAKLI, ULUYAYLA, HAZİRAN, BALKAN, PİR, YAVUZ, FERAY, GÖLGELİ, ALGÜL, VEFA, FENER, DUMANDAĞI

MALTEPE-21.11.2022 09:30 - 10:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak TURGUT ÖZAL

MALTEPE-21.11.2022 10:30 - 11:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak TURGUT ÖZAL

PENDİK-21.11.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYKARA, ELİF, GÜLTEN, HALİD BİN VELİD, ERTUĞRULGAZİ, FERHATPAŞA, TESADÜF, KERİM NADİRPAŞA, KURTULUŞ, İKLİMLER, MURATPAŞA, PEMBE KÖŞK, BAŞLANGIÇ, ULUĞBEY, VAHDETTİN CAMİ, MAHUR, ABDÜL EZELPAŞA, ALİPAŞA, AYDOS, SEVİMLİ, ŞEREFİYE, TOPÇAM, NAKARAT, ATASOY, YELKEN, KARTEPE, BAL, DÖNMEZ, IŞILAY, ÜSLUP, MELEK, BEKTAŞ

SANCAKTEPE-21.11.2022 09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak TERAZİLER, KALEBOĞAZ

SULTANBEYLİ-21.11.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SARI, BEYZA, DARENDE, GÜNEŞ, ZİYA ÜLHAK, KURAN KURSU, ELÇİ, YAVUZ SELİM, HALİL İBRAHİM, CENNET, SEDEF, SEVİNDİK, SIRMA, ŞAFAK, NEBİ, NİKAH, OLGUN, AKABE, CEBECİ, FİKİR, SEYHAN, ADİL, HALİL, HATTAT, HÜNKAR, HÜRKAN, İKİZLER, SAKİN, BAŞKALE, ÇAMSAKIZI, ÇAYIRHAN, ELMAS, ERDEMLER, DİLEK, YAPRAK, LODOS ÇIKMAZI, ULUÇINAR, CİVAN, GÖZELER

ÜMRANİYE-21.11.2022 10:00 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK

ÜMRANİYE-21.11.2022 09:30 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAMUR, DOSTLUK, GÖKALP, SIRMACI, TÖRE, UYANIK, DARGEÇİT ÇIKMAZI, ILGAR ÇIKMAZI

ÜSKÜDAR-21.11.2022 09:30 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ATAMAN, ÇİÇEK, İNCİ, TUNA ÇIKMAZI, DUHANCI MEHMET, ŞEKER KAYA, ÇİLEHANE YOLU, AHU, ÇİLEHANE, EMEL, OYA, ZENGİN

ÜSKÜDAR-21.11.2022 09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ZEYNEP KAMİL, ESKİ TOPTAŞI, TOPTAŞI ARALIĞI, KASIMAĞA, DR. FAHRİ ATABEY