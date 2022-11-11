Bu hafta sonu İstanbul’un bazı ilçelerinde elektrikler kesilecek. Bu sebeple hangi ilçelerde hangi saatler arasında elektriklerin kesileceği merak ediliyor.

İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? 12 Kasım Cumartesi elektrik kesinti saatleri:

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah HACIMAŞLI sk bölgelerinde 12/11/2022 09:00:00 - 12/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah TOPAÇ sk / MEHMET AKİF ERSOY mah AKKALE, AKYİĞİT, ATATÜRK, CANDANER, ENSAR, ILICA, MERDİVEN, MERMER, MESCİT, MOR LEYLAK, PLEVNE, PİRİ REİS, SARGIN, SEBİR, SEDAT, TAHSİLDAR, TEMAŞA, UHUVVET, ZİYA GÖKALP, ÇAVUŞBAŞI, İYİ NİYET, ŞEYDA sk bölgelerinde 12/11/2022 09:00:00 - 12/11/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 12/11/2022 10:00:00 - 12/11/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 12/11/2022 11:00:00 - 12/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 12/11/2022 12:00:00 - 12/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 12/11/2022 13:00:00 - 12/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah KİRAZLI, SARI ÇİÇEK, YASEMİN, ŞAHMERAN sk bölgelerinde 12/11/2022 09:00:00 - 12/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1485. sk bölgelerinde 12/11/2022 00:00:00 - 12/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 12/11/2022 00:00:00 - 12/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah . 1695., 1696 SK bölgelerinde 12/11/2022 09:00:00 - 12/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 103., 104., 105., 106., 107., 108., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 140., 147., 148., 149., 150., 151., 152., 160., 161., GAZİ OSMAN PAŞA, MAHMUTBEY, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 12/11/2022 09:00:00 - 12/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK sk bölgelerinde 12/11/2022 03:30:00 - 12/11/2022 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 12/11/2022 12:00:00 - 12/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah ELMAS, ENDER sk / VATAN mah ELMAS, ENDER, ESENLER, SERDAR sk bölgelerinde 12/11/2022 16:00:00 - 12/11/2022 20:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 108., 14., 88., 90., 96., KERVANSARAY sk bölgelerinde 12/11/2022 09:00:00 - 12/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah ATEŞ, CİN DERESİ sk / PİYALEPAŞA mah AKARSU, AKÇİÇEK, AKŞEMSETTİN CAMİİ, ALAN, BAKKAL, BAKKAL ARALIĞI, BARUTHANE SIRTI, BEYAZ GÜL, BLOKLAR, BLOKLAR ARALIĞI, BLOKLAR ÇIKMAZI, CAN, CEM, CEMİYET, DİLEK, EFEM, EFEM ÇIKMAZI, EMİR, ERENLER, FİLİZ, GÜZEL BAHÇE, KAAN, KAHAN, KOYUNCU, KURUDERE, KURUDERE ÇIKMAZI, KUZEY, KÜME, KÜÇÜK EFEM, KÜÇÜK ULAŞ, MURADİYE, PİYALEPAŞA, SELÇUK, SESSİZ, SOSYAL MESKENLER, SPOR, STAT, SULTAN, TOROS, TORPİL, ULAŞ, YILDIRIM BEYAZIT, YÜRÜYEN, ÇINARLI, ÇİMEN, ÇİÇEK, ÜST SEYHAN, İLK ADIM, ŞAHİNCE, ŞARK, ŞENGÜL sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah BAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah ADA, ADEMAĞA, AKSU, ASLAN, AYDIN 1, BAHADIR, BARAN, BARÇIN, CEYLAN, CÜCE, DEFNE DALI, DOĞAN, DÜNDAR, DÜZTAŞ, DİK, EFLATUN, ERCAN, ERDEM 1, EREN, ERSAN, ERSİN, GAZİLER, GEZER, GÜMÜŞ, GÜNEY 3, GÜNEŞ, GÜNGÖR, GÜRBÜZ, GÜRSEL, HAFİK, HARMAN, ITIR 1, KANBER, KANDİL, KARANFİL 1, KESER, KESKİN, KESKİN ARALIĞI, KOÇ 1, KURUDERE, KURUDERE ÇIKMAZI, KURUÇAY, KURUÇAY ARALIĞI, MEKTEP, MİTHAT PAŞA, ODESA, POLAT, PİYALEPAŞA, PİYALEPAŞA BULVARI, RAMAZAN, SEYHAN, SEZER, SPOR, SÜMBÜL, SİVAS, TUNA 1, YAYLA, YAYLA ÇIKMAZI, YILDIRIM, ÇAKMAK, ÇAMLICA, ÇAMLICA ARALIĞI, ÇAMÖZÜ, ÇINAR, ÇUKUR, ÖRNEK, ÖZLER, İMRANLI, İZZET BABA, ŞAHİN 1, ŞAHİNKAYA, ŞİMŞEK, ŞİRİN sk / YAYLA mah 2. ORTAKIR, ANADOL, ARI, AYÇİÇEĞİ, BAŞAK 2, BİRLİK, CAMİ, CİN DERESİ, FAZİLET, GÜNEY, GÜVEN, GÜZELLER, MERDİVENLİ 1, YAY MEYDANI, ÜÇÜNCÜ YOL, İKİNCİ YOL sk bölgelerinde 12/11/2022 00:00:00 - 12/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah BÖĞÜRTLEN sk / PİYALEPAŞA mah FATİH SULTAN sk bölgelerinde 12/11/2022 10:00:00 - 12/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah BEŞ KAVAKLAR, KAVAKLAR sk bölgelerinde 12/11/2022 09:00:00 - 12/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah DOKTOR ÇEŞME, GÖKHAN KALAYCIOĞLU, İSKENDER ÇIKMAZI sk bölgelerinde 12/11/2022 09:00:00 - 12/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1646., 1712., 1713., 1714., 1718., 1723., 1725., 1726., 1732., 1733. sk bölgelerinde 12/11/2022 00:00:00 - 12/11/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ABANOZ, ALBATROS, KAZ, ŞAKAYIK sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah BADEL, DAMLA sk bölgelerinde 12/11/2022 09:00:00 - 12/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1069. sk bölgelerinde 12/11/2022 09:00:00 - 12/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 746., 767., 768. sk bölgelerinde 12/11/2022 09:00:00 - 12/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3038., 3093., 3095. sk / OSMANGAZİ mah 3133. sk bölgelerinde 12/11/2022 09:00:00 - 12/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.HUZUR, KEREM, REYHAN, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 12/11/2022 01:00:00 - 12/11/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce -DEFTERDAR mah sk bölgelerinde 12/11/2022 09:00:00 - 12/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk / MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, ERKAM, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KORU, MERSİN, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde 12/11/2022 15:30:00 - 12/11/2022 19:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-BALAT mah YILDIRIM sk / HIRKA-İ ŞERİF mah AKBİLEK, AKŞEMSETTİN, KOCASİNAN, TUTİ ABDULLATİF, TUTİ ABDULLATİF 1. ÇIKMAZI, TUTİ ABDULLATİF 2. ÇIKMAZI, ZEMBİLCİ sk bölgelerinde 12/11/2022 09:00:00 - 12/11/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-HIRKA-İ ŞERİF mah TUTİ ABDULLATİF 2. ÇIKMAZI sk bölgelerinde 12/11/2022 11:00:00 - 12/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah MERCAN CAMİİ ÇIKMAZI, MERCAN HANI ÇIKMAZI, MÜHÜRDAR EMİNPAŞA, YAĞLIKÇILAR, ÇADIRCILAR, ŞEKER AHMETPAŞA sk / MERCAN mah MERCAN, MÜHÜRDAR EMİNPAŞA, ÖRÜCÜLER KAPISI, ŞEKER AHMETPAŞA sk / TAYA HATUN mah MERCAN CAMİİ ÇIKMAZI, TIĞCILAR, ÖRÜCÜLER KAPISI sk bölgelerinde 12/11/2022 12:00:00 - 12/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 579., 580., 582., 582/1., 582/2., 583., 608., 611., 615., 616., 618., 619., 621., KEMALPAŞA, OSMANBEY sk bölgelerinde 12/11/2022 00:05:00 - 12/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHLAT, CEVİZLİ, HAVUZLU, HAYDARPAŞA, KAVAKLI, KUYULU, SOKULLU MEHMETPAŞA, SÜMBÜL, TEPE, TİKVEŞLİ sk / ŞEMSİPAŞA mah 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 5., CENGİZ TOPEL, SOKULLU MEHMETPAŞA, ŞEHİT GÖKHAN DOKUR sk bölgelerinde 12/11/2022 09:00:00 - 12/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah AZAK, BAHTİYAR, BAYRAM, BİRSEL, CENGİZ, GÖNÜL, MAHMUDİYE, MIZRAK, ORTAÇ, SOĞANLI, TAŞÇILAR, TOPEL, VAKUR, VARDAR, VARIŞ, VAROL, VATAN, VURAL, YARDIMCI, İNÖNÜ, ŞİNASİ, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 12/11/2022 09:00:00 - 12/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah BULUT, BİRSEL, KOCA YUSUF, SELİM, SOĞANLI, TAŞÇILAR, TOPEL, VARDAR, VAROL, VEZİR, İNÖNÜ, ŞİRİN sk bölgelerinde 12/11/2022 09:00:00 - 12/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DAVUTPAŞA 1., ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk / SANAYİ mah AMİRAL, AVCILAR, BAŞAKLI, DEĞİRMEN, GAMZE, GÜRBÜZ, GÜVENÇ, KALE, KANARYA, MİNE, OKÇU, OZAN, SAADET, SAKİN, ÖZBORAN, ÖZNUR, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk bölgelerinde 12/11/2022 11:00:00 - 12/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah OĞUZELİ, YILDIZ sk / YEŞİLCE mah YILMAZ sk bölgelerinde 12/11/2022 09:30:00 - 12/11/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah YILDIZ, ÖZDEN sk bölgelerinde 12/11/2022 09:30:00 - 12/11/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah DİLEK, MURAT, NATO, OĞUZELİ, ÇAVDAR sk bölgelerinde 12/11/2022 09:30:00 - 12/11/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ACIBADEM, ASAF, BİNNUR, CEVHER, CİHAD, DOĞAN, ECRİN, ELVAN, KAĞITHANE BARBAROS, NATO, YILDIZ, ÇAMÖZÜ, ÇAĞDAŞ, ÇELİKAY, ÇETİN, ÇİLE, ÇİLEK, ÇİÇEKÇİ sk / YEŞİLCE mah ATATÜRK, BARBAROS, DEFİNE, DENİZATI, DEVİR, DOLUNAY, DOSTLUK, DOĞUŞ, DİK, DİRAYET, HALİL RAHMAN, KAĞITHANE BARBAROS, ULUBAŞ sk bölgelerinde 12/11/2022 12:30:00 - 12/11/2022 16:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah SEZON sk bölgelerinde 12/11/2022 00:00:00 - 12/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 7.CD, ARIKÖY MENEKŞE, AÇELYA, GÜLLER , GÜLLER VADİSİ-GÜLLER, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN, VADİ sk bölgelerinde 12/11/2022 03:00:00 - 12/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ATİFET, BARINAK, BARLAS, FUNDA, PELİNSU sk / GÜMÜŞYAKA mah ATİFET, BARLAS, DRAMA, DUTDİBİ, HAYDAR ALİYEV, MEHMET EMİN YURDAKUL, OLUKPINAR sk bölgelerinde 12/11/2022 09:00:00 - 12/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKSU, ALTIEVLER, ALTINKUM, ARALIK, ASYA, BÜYÜKYALI, DAĞÇİLEĞİ, DİNAMİK, DİŞBUDAK, FISTIK, KARAKOÇ, KAYIN, KUŞDİLİ, MEŞGALE, NİSANUR, PALANDÖKEN, SONGÜL, SPOR, YAPI, ÖMER SEYFETTİN, ÖZLER, ÜZEYİR ÇIKMAZI, İNANIR, İSMİNAZ sk / MİMAR SİNAN mah PARK sk bölgelerinde 12/11/2022 09:00:00 - 12/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, ABELİA, AK, BİLEN ÇIKMAZI, ERKİN BALABAN, HATİPOĞLU, MİNİK, OĞUZ ARAL, TÜRKÜN, VARNALI sk bölgelerinde 12/11/2022 09:00:00 - 12/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS, AYHAN IŞIK, CELAL ATİK, DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK, ETFAL HASTANESİ, FULYA BAYIRI, GÜL 1, GÜVEN 1, HALASKARGAZİ, KÜÇÜK BAHÇE, MERSİNLİ AHMET, MİRALAY RAFET, NUR, OPERATÖR RAİFBEY, SAMANYOLU, TAYYARECİ CEMAL sk / FULYA mah BİLGE, DAĞLARCA, FULYA BAYIRI, FULYA BAYIRI ÇIKMAZI, KOZACIK, OTLUCA, OĞUZHAN, TOSUN, ÖZLÜCE, ÜÇOBALAR, ŞEHİT TUNÇ UNCU sk / MERKEZ mah PALAZOĞLU sk / MEŞRUTİYET mah EBE KIZI, KODAMAN, MATBAACI OSMANBEY, SAMANYOLU sk bölgelerinde 12/11/2022 00:00:00 - 12/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS, AYHAN IŞIK, AYTEKİN KOTİL, CELAL ATİK, DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK, ESER, ETFAL HASTANESİ, FULYA BAYIRI, GÜL 1, GÜVEN 1, HALASKARGAZİ, KÜÇÜK BAHÇE, MERSİNLİ AHMET, MİRALAY RAFET, NUR, OPERATÖR RAİFBEY, SAMANYOLU, TAYYARECİ CEMAL sk / FULYA mah AYTEKİN KOTİL, AYŞECİK, BALLICA, BİLGE, DAĞLARCA, FULYA BAYIRI, FULYA BAYIRI ÇIKMAZI, KOZACIK, OTLUCA, OĞUZHAN, TOSUN, ÖZLÜCE, ÜÇOBALAR, ŞEHİT TUNÇ UNCU sk / MERKEZ mah PALAZOĞLU sk / MEŞRUTİYET mah EBE KIZI, KODAMAN, MATBAACI OSMANBEY, SAMANYOLU sk bölgelerinde 12/11/2022 00:00:00 - 12/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah KILIÇ, ÇULLUK sk bölgelerinde 12/11/2022 09:00:00 - 12/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah AK, ARDIÇ, DR. FUAT GÜNDÜZ, EKİN, ESKİ OSMANLI, HARK, KEKİK, MECİDİYE, MECİDİYE KUYU, MUHTAR ŞEVKİ, MUSA DAYI, ÇİĞDEM 2, İSMAİL TARTAN, ŞAİR SABRİ, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk bölgelerinde 12/11/2022 15:30:00 - 12/11/2022 19:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ATOM, BÜYÜKDERE, ECZA, FEZA, HARMAN 1, KARDEŞLER sk bölgelerinde 12/11/2022 15:30:00 - 12/11/2022 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2148. sk bölgelerinde 12/11/2022 00:05:00 - 12/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah CEVHER, CEYLAN, ERGUVAN, GÜLBAHÇE, KALE CAMİİ, KARANFİL, MİRAÇ, YAYLA, İĞDE sk bölgelerinde 12/11/2022 09:00:00 - 12/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ATAŞEHİR 12.11.2022 13:00 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KARADENİZ, 1., 56., AYTAŞI, 16., 10., 5., YEDİTEPE, 6., 9., 11., 13., FERHATPAŞA YOLU, 12.

BEYKOZ 12.11.2022 10:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ÇARŞAMBA, MARAŞ, KÖYİÇİ

ÇEKMEKÖY 12.11.2022 10:00 - 15:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak MERA, TÜYLÜ ÇAYIR

MALTEPE 12.11.2022 10:00 - 13:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak FENERLİ, MANOLYACI, KESKİN, ESKİ ÜSKÜDAR

SULTANBEYLİ 12.11.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak SANAYİ, BURCU, CAHAR DUDAYEV, ATATÜRK, FATİH, GÜN, ŞANLIURFA, CENK, LAVANTA, SARIYER, SERÇE, YUSUF İSLAM, ÖZEL, KEŞAN, PINARBAŞI, GÜNDOĞDU

SULTANBEYLİ 12.11.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak REYHANOĞLU

ÜSKÜDAR 12.11.2022 09:00 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak BOSNA, AKASYA