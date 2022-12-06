İstanbul’da arıza ve bakım kaynaklı elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

İstanbul elektrik kesinti saatleri | 7 Aralık Çarşamba elektrikler ne zaman gelecek?

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, AFİFE, BEDRİYE, BEHLÜL, BOĞAÇHAN, DEMİRCAN, ERSOY, ESTERGON, KUŞDİLİ, NURÇİN, OFLAZ, SELMAN, TEPEÖREN, TÖRE, YUSUFELİ, ZÜLAL, ÖYKÜM, İKİZLER, ŞAHİKA sk bölgelerinde 07/12/2022 10:00:00 - 07/12/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah KURTULUŞ sk / YENİMAHALLE mah 1532., 1533., 1534., 1535., 1578., 1579. sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 35., 36., 37., 38., 39., ATATÜRK sk / HÜRRİYET mah 110., 115., 116., 117., 121., 123., 125., 127., 128., 129., 133., 134., 160., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., ATATÜRK, MENDERES sk bölgelerinde 07/12/2022 11:00:00 - 07/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah DUMLUPINAR sk / ZAFER mah BAHARGÜLÜ, DUMLUPINAR, ÇINAR 1 sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah SEDİR sk bölgelerinde 07/12/2022 14:00:00 - 07/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ALİ DURAN sk bölgelerinde 07/12/2022 14:00:00 - 07/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah FİDE, MUHTAR ABDULLAH, MUHTAR NURETTİN, YEŞİLPINAR, ÇAĞRI sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AKINCILARBAYIRI, GÜLÇİMEN, MUHTAR NURETTİN, YEŞİLPINAR, ÇAĞRI, ÖZEFE sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah COŞKUNLAR, FİDE, MUHTAR ABDULLAH, MUHTAR ALİ RIZA, MUHTAR NURETTİN sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AKINCILAR ARALIĞI, BUĞDAY ÇIKMAZI, FİDE, MUHTAR ALİ RIZA, MUHTAR HÜSEYİN, ÇAĞRI sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah BÜYÜKBEBEK DERESİ, SELVİLER, İNŞİRAH sk / ETİLER mah AYAZMA YOLU, BADE, BAHTİYAR, BEBEK YOKUŞU, DİLHAYAT, HÜRRİYET MÜCAHİTLERİ, HİLAL, SELVİLER sk / KÜLTÜR mah SELVİLER sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah KARTAL, SEVİL, YAPRAK, İETT BLOKLARI YOLU sk bölgelerinde 07/12/2022 10:00:00 - 07/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, ESEN, ESRA, SEKBANLAR, YAPRAK, İETT BLOKLARI YOLU sk / NİSBETİYE mah AHMET ADNAN SAYGUN sk bölgelerinde 07/12/2022 10:00:00 - 07/12/2022 11:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah KARATAVUK sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah AYDIN, BİRLİK, FECRİ EBCİOĞLU, MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY sk bölgelerinde 07/12/2022 15:00:00 - 07/12/2022 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 40., 44., 46., 8. sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah DÜNYA SAĞLIK, KUTLU, MUHTAR KAMİL, OSMANLI, PEMBE, SAĞIROĞLU, SIRASELVİLER, ÜLKER, İNÖNÜ sk bölgelerinde 07/12/2022 00:00:00 - 07/12/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah AĞAÇ TULUMBA, DEMİRCİLER, ERİŞTECİ, GÜMRÜK, HALİL PAŞA, HAVYAR HAN İÇİ, KARANTİNA, KEMANKEŞ, KÖLEMEN, MALİYE, MANGIR, MUMHANE, NECATİBEY, RIHTIM, YEMİŞÇİ HASAN, ÇELEBİLER sk / MÜEYYETZADE mah KADEM, KEMERALTI sk bölgelerinde 07/12/2022 00:00:00 - 07/12/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah KARATAVUK sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah AYDIN, BİRLİK, FECRİ EBCİOĞLU, MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY sk bölgelerinde 07/12/2022 15:00:00 - 07/12/2022 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah 2115., ADAK, ARIKAN, ASRIN, AZİZ, BASINKENT, BURÇİN, CUMHURİYET, D-100 KARAYOLU, DÜDEN 1, ECZACILAR, ERBİL, GENÇER, GÜLKAYNAK, GÜLNUR 1, GÜLİSTAN 3, GÜVERCİNLİK, HANDAN 1, KUDANLI, NAMDAR, PRİŞTİNELİLER, SEZEN AKSU, SUMRU, SİMA, TANSU, TAŞKIN, ULUS 1, YENİGÜL, İNCESU, İSTANBUL sk / KAMİLOBA mah GAZİ 1 sk // SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 208., 2089., 2107., 2113., 2114., 2116., 2117., 2118. sk bölgelerinde 07/12/2022 01:00:00 - 07/12/2022 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-İNCEĞİZ mah LOKMACIK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3050., 3137. sk bölgelerinde 07/12/2022 00:00:00 - 07/12/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 117., MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah FIRAT, TALATPAŞA sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 118., 136., 140., 155., 156., 157., 158. sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah CEBECİBAŞI, GÜLDALI, MUHTAR ASIM NURYÜZ, NAMAZGAH sk bölgelerinde 07/12/2022 00:01:00 - 07/12/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah 3.ÇIRÇIR, CEBECİBAŞI, FETHİ ÇELEBİ, NAMAZGAH, OTAKÇIBAŞI sk bölgelerinde 07/12/2022 00:01:00 - 07/12/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah SEVCAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 750., 751., 755., 756., 756/1., 758/3., 758/4., 758/7., 758/8., 760., 760/1., 761., 761/1., 762., 763., 764., 765., 765/1., 766., 767., 768., 769., 773., 775., BARBAROS, GEBZELİ, OSMAN ÖZKÜÇÜK, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE sk / ŞEMSİPAŞA mah 30., 31., 55., 56., LÜTFÜ AYKAÇ, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE, ŞEHİT ALİ KÖSE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2868. sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1087., 1098., 1099., 1102., 1103., 1105., 1110., 1110/2., 1110/3., 1110/4. sk / KARADENİZ mah 1087., 1090., 1099., 1103., 1103/1., 1103/2., 1103/3., 1103/4., 1103/5., 1103/6., 1104., 1104/1., 1105., 1110., GENERAL ALDOĞAN sk bölgelerinde 07/12/2022 10:00:00 - 07/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah ASLAN, CEMRE, DERMAN, DOĞU, EBRAR ÇIKMAZI, ERBAP, ERDEK, EVLEK, GÖKSEL, GÜLGONCASI, GÜZELDERE, HAMİT, KESİKLER, KURTULUŞ, KİBAR, SARAY, TALATPAŞA, TAN, ÇELENK, ÇİFTÇİ, ÖKTEN, ÖKTEN ÇIKMAZI, ÖZGEN, ŞİRAZ sk / YAHYA KEMAL mah CEMRE, DİNÇ, GÜZİDE, KONYA, TALATPAŞA, TAN, UÇKU, ŞENKAL sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah TABYA sk bölgelerinde 07/12/2022 10:00:00 - 07/12/2022 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah KATAR sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah AYDINEVLER BOSTAN, AYDINEVLER GÜL, ORDULULAR, TARABYA BAYIRI, YILMAZ., ŞENEVLER sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah AYDINEVLER BOSTAN, AYDINEVLER YILDIRIM, AYDINEVLER YILDIRIM ÇIKMAZI, BAYINDIR ÇIKMAZI, MACİTBEY, ORDULULAR, SARIÇAM, TEKİNKAYA ÇIKMAZI, TÜRKBEY ÇIKMAZI, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk bölgelerinde 07/12/2022 10:00:00 - 07/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk bölgelerinde 07/12/2022 10:00:00 - 07/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah AKINCIK, AYVAZ, BAHÇEDERE, CAMİ KUYUSU, GECEKUŞU, KURU, SEVER, TALİP ÇIKMAZI, TERSANE, UMUÇ, ÇAKILLI, ÇAKIRBEY ÇIKMAZI, ÇATALCA, ÜNLÜ ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -YENİ mah mehmet silivri caddesi bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKDENİZ, ALİ RIFAT ÇAĞATAY, DEMİRYURT, ELA, ERTUĞRULBEY, GÜREŞ, KARADENİZ, KARAOSMAN, KOCATEPE, MELTEM, PALA, RÜYAM, SAAT, ÇALIŞKAN sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah KAZIM ORBAY sk bölgelerinde 07/12/2022 00:00:00 - 07/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah FERİKÖY FIRIN sk bölgelerinde 07/12/2022 00:00:00 - 07/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 07/12/2022 00:00:00 - 07/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364., 2364/1., 2364/2., 2364/3., 2364/4., 2390/1., 2390/2., 2391/1., 2391/2., 2393., 2425., 2425/1., 2425/2., 2425/3., MİMAR SİNAN, ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk / UĞUR MUMCU mah 2364. sk bölgelerinde 07/12/2022 00:05:00 - 07/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah YAYLA sk bölgelerinde 07/12/2022 09:30:00 - 07/12/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1328/1., 1328/2., 1407., 1614., 1618., 1618/1., 1619., 1619/1., 1619/2., 1620., ADEM YAVUZ, LÜTFİ AYKAÇ, ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 07/12/2022 10:00:00 - 07/12/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2106., 2107., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MUHSİN YAZICIOĞLU sk / UĞUR MUMCU mah 2107., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 07/12/2022 12:00:00 - 07/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYKOZ-09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak BEYAZ ÇIKMAZI, BAĞBAN ÇIKMAZI, PROF. DR. SAADETTİN ÖKTEN, SIRMAKEŞ, HEDİYE, OĞUL ÇIKMAZI, DERESEKİ, BAHTİYAR, ARKAYOL, MEYVELİ ÇIKMAZI, ÇAMLICA, SU YOLU ÇIKMAZI, KARAKULAK, SUGÖZÜ ÇIKMAZI, ÇEKMECE ÇIKMAZI, KIRKLAR ÇIKMAZI, OCAK ÇIKMAZI, NÖBET ÇIKMAZI

BEYKOZ-09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak UYSAL ÇIKMAZI, ZAKKUM, SADAKAT ÇIKMAZI, YAY ÇIKMAZI, YEŞİLDERE, EKŞİ, ERDEK, GAZEL ÇIKMAZI, KÜPE ÇIKMAZI, KARAÇALI, MEHMET AKİF ERSOY, GONCA

BEYKOZ- 14:00 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ÇAVUŞBAŞI CUMHURİYET, SABA, BAŞAK

BEYKOZ-09:30 - 12:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ÇAVUŞBAŞI CUMHURİYET, NAMZET ÇIKMAZI, KAZAN ÇIKMAZI, HABERCİ ÇIKMAZI, BEREKETLİ, ÇAVUŞBAŞI GÖRELE YOLU, ELMAS ÇIKMAZI

BEYKOZ-10:00 - 15:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KAVAKLIK, KARANLIKDERE, ANAFARTALAR, KUMSAL ÇIKMAZI, CAN ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, YÜKSELİŞ ÇIKMAZI, DURGUN ÇIKMAZI

KADIKÖY-09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KAPTAN ARİF, HALİMAĞA, SUADİYE TARLACIK, TONOZLU, SUADİYE CAMİİ

KADIKÖY-09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KEMAL SUNAL, KAVAKLI, PAPATYALI

MALTEPE- 09:00 - 13:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak HANDEGÜL

MALTEPE-09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ATLAS

MALTEPE- 14:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak HANDEGÜL, YOL-6

PENDİK-09:00 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ÇARDAK, TAPTUK, YESEVİ, SEVİN, HAZAR, MERYEM, ADIM, ÖĞÜN, DÜZGÜN, ÇOBAN, SUYAKAN, HAL, ÇALIŞ, GÖKNELİ, BAŞAK

PENDİK- 12:00 - 13:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KARTAL, SELÇUKLU, SENA, AKİF, AKİK

SANCAKTEPE- 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak MÜBACİR, ENBİYE, KEVSER, ATATÜRK, BEYDAĞI, HABEŞİ, ZERRİN, AKRA

SANCAKTEPE-09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ZİYAÜLHAK, BAHÇELİEVLER, MAKBER, ÖRNEK, MASAL, ATATÜRK, RESUL, DURSUN, ILICA

SANCAKTEPE-14:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak GENÇ OSMAN, YENGEÇ, ÜMİT, KISMETLİ, ERGUVAN, ATAYOLU, ALPARSLAN, KINA, ZERRE

ŞİLE-09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak FÜME, ÖNCÜL, TUNCER, ARTVİN, SÜVARİ, SERHAT, KERVANSARAY, ODABAŞI

SULTANBEYLİ-09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak AKDENİZ, MEŞE, SAVAŞ, SAYAR, SİNCAN, ŞAHLAN, KALENDER, KAMBUR, KARLICA, MÜLK, ANTALYA, NASIR, NEŞTER, NURGÜL, ETEM, GÜZELYURT, GÜZERGAH, HACIOĞLU, KUZGUNCUK, PEMBE, REHBER, GAZİANTEP, MESCİDİ AKSA, BAYRAK, AYCAN, TOKÇAM

SULTANBEYLİ-09:00 - 11:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak 4. MURAT, BEYKOZ, OKÇULAR, RÜSTEM, ŞİRİN MÜCAHİT, ÇİÇEKLİ, TAKKELİ, BOSNA, KUZKAYA, DANİŞMENT, HEMŞİN, SÜLEYMANİYE

TUZLA- 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ZAFER, ILGIN, KEÇECİ, DİNAR, FATİH, 19 MAYIS, DUMAN, ASİL, AKKİRAZ, GÜLPINAR, ERİK, EMİROĞLU, DİCLE, YEŞİLCE, SARIKAYA, MİHRİMAH SULTAN, EMRE, GÜVEN, CİHANGÜL, LALECİK ÇIKMAZI, GÜNDOĞUMU, YAŞAR DOĞU, ADALET, HİCRAN, İNAN, DİLŞAH, CİHANŞAH, HERCAİ, ALTAY, LALEZAR, EKBER, ALAÇATI, SEÇİL, KALYON, HAKAN, GÜLÜM, KADER, TARIK, ÇATAL, ZERRİN, CENGİZ, TALAS, FİKRET, ALIÇ, POYRAZ

ÜSKÜDAR- 09:30 - 12:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak TRAFO, KUTUP YILDIZI, METE