İstanbul’un pek çok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

İstanbul elektrik kesinti saatleri | 30 Kasım Çarşamba elektrikler ne zaman gelecek?

ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 30/11/2022 02:00:00 - 30/11/2022 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 30/11/2022 00:30:00 - 30/11/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALPGİRAY, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EMRE, GÜLAÇTI, KEMALİYE, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, TÜRKSOY, ULUDOĞAN, YEŞİLAY, ZİYALI, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 30/11/2022 09:30:00 - 30/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AZİZİYE, MECİTÖZÜ, MÜDEBBİR, MÜSLİM, OLTU, TOROS, ÖZKUL, ŞENOL sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1179. sk bölgelerinde 30/11/2022 09:30:00 - 30/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah 19 MAYIS, AHMET UĞUR, AHREN, AKVERDİ, ALTINTAŞ, ALİ ERDOĞAN, ALİ GÜLMEZ, ARALIK, ARDA, ARKADAŞ, ASİL, AYHAN, AYKUTLU, AZİZ, AZİZE ÇIKMAZI, AŞIK VEYSEL, BAHÇIVAN, BALCI, BALCIBÜK, BASIN, BAĞLARİÇİ, BAŞÖĞRETMEN ALİ KARAY, BULUT, DEVRİM, EFLATUN, ELFİDA, FEYYAZ UÇAR, FİDANLIK, FİRUZ AĞA, FİRUZKÖY BULVARI, GÖL, GÖL BOYU, HANDE, HARMAN, HASAN ÖNEL, HAVUZ ÜSTÜ, HİLMİ ÜNAL, KABATAŞ, KADİR ÖZDEMİR, KARA ALİ, KARAGÖZ, KARAY, KATIKÇI, KEMAL, KOCADERE, KONFOR, KORUTÜRK, KOSPAK, KURTER, KİRAZLI BAHÇE, LABİRENT, MALKOÇ, MEHMET AKİF, MERMER, MEVLANA, MEZARLIK ALTI, MEZARLIK ÜSTÜ, MUSTAFA KEMAL PAŞA, OKUL, OZAN, PARK, PEHLİVAN, PEMBE, POYRAZ, SÜVARİ, SİVİL SAVUNMA YOLU, TEKSOY, UFUK, UZUN, YALDIZ, YALIN, YAĞMUR, YEDİVEREN, YENİ, YILMAZ, YURTSEVER, ÇAĞAN, ÇİÇEKBAHÇESİ, ÖZKAN, İLKNUR, İNÖNÜ, ŞAFAK sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah KAYABAŞI sk / YEŞİLKENT mah G-222 sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 110. sk bölgelerinde 30/11/2022 09:00:00 - 30/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah AZİM, HANDAN, MÜRVET, ÇEVRE sk bölgelerinde 30/11/2022 09:00:00 - 30/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CUMHURİYET, PLAJ YOLU sk bölgelerinde 30/11/2022 09:00:00 - 30/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 30. sk bölgelerinde 30/11/2022 04:30:00 - 30/11/2022 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1620., 1627., 1628. sk bölgelerinde 30/11/2022 09:00:00 - 30/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce -ÇOBANÇEŞME mah sk bölgelerinde 30/11/2022 00:00:00 - 30/11/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce -ÇOBANÇESME mah sk bölgelerinde 30/11/2022 00:00:00 - 30/11/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah TOPKAPI MALTEPE sk bölgelerinde 30/11/2022 03:00:00 - 30/11/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ANIT, TOPKAPI MALTEPE sk bölgelerinde 30/11/2022 03:00:00 - 30/11/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah BAYINDIR, HAMİDİYE sk bölgelerinde 30/11/2022 00:00:00 - 30/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah AHMET ADNAN SAYGUN, CANAN sk bölgelerinde 30/11/2022 00:00:00 - 30/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah AHMET ADNAN SAYGUN, CANAN sk bölgelerinde 30/11/2022 01:00:00 - 30/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah DAMLA, KARAKIŞ sk bölgelerinde 30/11/2022 10:00:00 - 30/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BALYA sk / KAVAKLI mah AKDERE, BAYRAK, DUYGUM, EMİN, FATİH, KIZILIRMAK, KOCATEPE, LARA, TURGUT ÖZAL, YILDIRIM, ÇINARLI sk bölgelerinde 30/11/2022 09:00:00 - 30/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah KARATAVUK sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah AYDIN, BİRLİK, ENGİN SİTESİ YOLU, FECRİ EBCİOĞLU, MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY, YÜCEL sk bölgelerinde 30/11/2022 00:00:00 - 30/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah KARATAVUK sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah AYDIN, BAŞA, BAŞLIK, BİRLİK, ENGİN SİTESİ YOLU, FECRİ EBCİOĞLU, MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY, PEKER, SAYDAM, TÖREN, YÜCEL sk bölgelerinde 30/11/2022 01:00:00 - 30/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah DALFES, DEVŞİRMELER, EBÛRIZA DERGAHI, ELMAS TRAŞ, ERMEYDANI, HACI ZEYNEL, KOKOROZ, KURTOĞLU, SAHANCI, YENİ ASIR sk bölgelerinde 30/11/2022 10:00:00 - 30/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah ALADAĞ, ANI, AY, AŞİYAN, BALLI, BERNA, CUMA, CÖMERT, CİHANŞAH, EMEK, FERAH ÇIKMAZI, GÜLDESTE, HAFIZ EFENDİ, HAŞİM HOCA, HUZUR, KARACA, KARACAKÖY, KULELİ, KÜLTÜR, MUSTAFA KEMALPAŞA, NARİN, NEŞELİ, PİRİ REİS, RÜŞTÜ, SADAKAT, SAMANYOLU, SEFER, SERÇE, SULTAN FATİH, TAHA, ULUCAN, ZÜMRE ÇIKMAZI, ŞEN, ŞEREF sk bölgelerinde 30/11/2022 09:00:00 - 30/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 905., 906., 913., 914., 946. sk bölgelerinde 30/11/2022 09:00:00 - 30/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 758., 759., AZİZ NESİN, ISPARTAKULE sk bölgelerinde 30/11/2022 09:00:00 - 30/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 294., 303., OKURLAR sk bölgelerinde 30/11/2022 09:00:00 - 30/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce -PİRİ REİS mah sk / YEŞİLKENT mah sk bölgelerinde 30/11/2022 09:00:00 - 30/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ATAKENT sk bölgelerinde 30/11/2022 09:00:00 - 30/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah AHMET TANER KIŞLALI, LİMAN, YELKEN sk bölgelerinde 30/11/2022 10:00:00 - 30/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce -EMNiYETTEPE mah sk / EMNİYETTEPE mah sk bölgelerinde 30/11/2022 00:05:00 - 30/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 6.LALE, BÜLBÜLDERE, KARYAĞDI, İDRİS, İDRİS KÖŞKÜ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah 1. ÇEŞME, AĞAÇLI, İDRİS KÖŞKÜ sk bölgelerinde 30/11/2022 09:00:00 - 30/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU, İSTANBUL sk bölgelerinde 30/11/2022 10:00:00 - 30/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BALMUMCU, BÜLBÜLDERE, KERİMAĞA, ZEYNEP HATUN, İDRİS KÖŞKÜ sk / İSLAMBEY mah 3.LEYLAK, VEDAT TEK, YAHYA GALİPBEY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah BÜLBÜLDERE, ÇEŞME ÜSTÜ, ÇEŞME ÜSTÜ ARA, ÇUKURTARLA sk bölgelerinde 30/11/2022 12:00:00 - 30/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce -SÜMBÜL EFENDİ mah sk bölgelerinde 30/11/2022 14:00:00 - 30/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 632., 633., 644., 646., 647., 648. sk bölgelerinde 30/11/2022 09:30:00 - 30/11/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah GÖKDERE, KAMER 1, MİMAR SİNAN, ÇERKEZ sk bölgelerinde 30/11/2022 09:00:00 - 30/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah ESKİ LONDRA ASFALTI, KAHRAMAN, LALEZAR, MENDERES, UÇAK sk bölgelerinde 30/11/2022 09:30:00 - 30/11/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah BAYINDIR, MENDERES, TAŞLIK sk bölgelerinde 30/11/2022 10:30:00 - 30/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah BAŞAK, FERİT SELİMPAŞA, SARDUNYA, SIRAEVLER, YILDIZ sk bölgelerinde 30/11/2022 11:30:00 - 30/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah SANAYİ sk / YAHYA KEMAL mah ADAK, AKSU, AKYILDIZ, AŞİRET, BALKAN, BAYKAN, BAYRAK, CENDERE, DEMİRAY, ENGİN, ERDOĞAN, GÜLER, GÜLYALI, KÖŞE, MİTHATPAŞA, SANAYİ, TALATPAŞA, TAŞKIRAN, TİMUR, YAHYA KEMAL, YAVUZ, ÇAYIRALAN, ÇEKME, ÖZ sk bölgelerinde 30/11/2022 01:00:00 - 30/11/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce -YAHYA KEMAL mah sk bölgelerinde 30/11/2022 01:00:00 - 30/11/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKGÜLLÜ, ALAYBEY, AYŞİN, BAHÇELER, BİNNAZ, ESKİ BEŞİKTAŞ, NURTAÇ, SEVİLEN, ÇAMPARK, İLKNUR, ŞEVKETPAŞA, ŞİFA sk bölgelerinde 30/11/2022 10:00:00 - 30/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah SÜMER sk bölgelerinde 30/11/2022 09:00:00 - 30/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ACABUGA, ACUN, ARAL, ATA EREN, AÇIK, BOŞNAK HOCA, BİBER MEHMET, CAMİ ŞERİF, DEMİRCİ, DEMİRTUNÇ, EFELER, ERDOĞAN KAPTAN, ERGEN, ERYAMAN, ERÜSTÜN, GÖKUN, GÜRCÜ, GÜRSOY, HARMAN PINAR, HARMANDAR, KAYMAK, KIRKAHVE, KURFALLI, MENDERES, MUHSİN YAZICIOĞLU, MUSTAFA KEMAL, NURGÜN, POMAK, SİNCAN, TAŞKIRAN, YALÇINKAYA, ZÜRAP AKAR sk bölgelerinde 30/11/2022 09:00:00 - 30/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEDESTEN, BERHAN, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOĞAN, HACI MUSTAFA ÇAĞIRIR, HALİM ULUŞAHİN, KADİR, KATKI, KAYNAK, PEMBEGÜL, PINAR, TANDOĞAN, YELKEN ÇIKMAZI, ÇAĞAN, ÜLKÜ, İLKEM sk bölgelerinde 30/11/2022 09:00:00 - 30/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AŞİNA, BAŞARIR, DEMİRYURT, ERTUĞRULBEY, FİRUZE, GÜLLAÇ, GÜLLÜ, GÜREŞ, HARMAN, HERCAİ, HURİ, KOCATEPE, MELİSA, MUHABBET, ORAK, PALA, RAFİNE, RÜYAM, SARIÇİÇEK, SELÇUKLULAR, SERHAT, TIRPAN, TOMRUK, TOMURCUK, TUTKU, YAZMALI, YULAF, ZİYARET, İLKER sk / GÜMÜŞYAKA mah BAĞDAT, GÖKÇEKENT, KATRANLI, OLUKPINAR, SERHAT, YERBAĞI, İKİZÇINAR sk bölgelerinde 30/11/2022 09:00:00 - 30/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ATAÇ, DUYAR, GÜNTEKİN, GÜVENLER, GİRAY, HAKDEMİR, KARADUMAN, KİRİŞHANE, ORTAKLAR, PEKGÖZ, SEZGİ, TEVFİK FİKRET, YALIKÖY, ÖZDAĞ sk bölgelerinde 30/11/2022 14:00:00 - 30/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah BAYTAR AHMET, HACI MANSUR, KODAMAN, VALİ KONAĞI, ŞAİR NİGAR sk bölgelerinde 30/11/2022 10:00:00 - 30/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364., 2364/1., 2364/2., 2364/3., 2364/4., 2390/1., 2390/2., 2391/1., 2391/2., 2393., 2425., 2425/1., 2425/2., 2425/3., MİMAR SİNAN, ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk / UĞUR MUMCU mah 2364. sk bölgelerinde 30/11/2022 00:05:00 - 30/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah HASTANE YOLU sk bölgelerinde 30/11/2022 00:01:00 - 30/11/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYKOZ-09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak SAADET, SEYMENLER ÇIKMAZI, İSHAKAĞA, BEYKOZ

BEYKOZ- 09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ETİK ÇIKMAZI, EVLAT, DEREBOYU

BEYKOZ-09:30 - 12:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ÇENGELDERE, VEDA

ÇEKMEKÖY-09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak SAADET, SEYMENLER ÇIKMAZI, İSHAKAĞA, BEYKOZ

KADIKÖY- 11:30 - 12:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak REŞİTEFENDİ, NAKİL

KADIKÖY- 15:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak REYHAN, KURUKUYU

KADIKÖY-10:00 - 10:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak HALİTAĞA, GENÇLİK

KADIKÖY- 10:00 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak DERE, CAMİ, KİREÇHANELER, ŞEKER ÇIKMAZI

KADIKÖY-10:00 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak TAŞOCAĞI

KADIKÖY-15:00 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ORTABAHAR, İPEKYOLU, AKŞEMSETTİN, FAHRETTİN KERİM GÖKAY, HIZIRBEY, ŞAİR ARŞİ, DEMİRLİ ÇIKMAZI

KARTAL-09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ANKARA, HASIR, İKRAM

KARTAL-09:00 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak TERAZİ, SABAH, KASIMPATI, DİLEK, SEZEN, MAHİNUR, YELKENLİ, GÜNER ÇIKMAZI, CANER, SARIKÖY, IHLAMUR, NAR, ÇINARCIK, BALCI, İYİMSER, DERECİK

PENDİK- 12:00 - 15:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak AHUDUDU, GÖRKEMLİ, HATİP, SEMAZEN, KÖROĞLU, MEVLANA, NUR, AKŞEMSEDDİN, ALEM, ANKARA, BEKTAŞİ, PASİNLER, SEYİT ALİ, YİĞİT, SADE, ŞEHİT CUMALİ AKKURT, ŞEHİT HÜSEYİN USLUCA

ŞİLE- 09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak HOŞGÖRÜ, RECEP TİRYAKİ, KALEMKÖY, GEÇİT, KALEMKÖY (KALEM MERKEZ)-, KARAGÖZ, KINIK

SULTANBEYLİ-09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak İMAM ALİ, KINALI, PİR SULTAN, ZENCEFİL, KURAN KURSU, GÜLNAR, HAŞİM, ŞALGAMLI, MECNUN, HAMURKAYA, HÜSEYİN, NİLÜFER, ALİ RIZA, GÜLDEDE, BEKTAŞİ, HAYA, AŞIK PAŞA, ÇANDIR, MÜSTAKİL, MECLİS, TAHTA, DELİKKAYA

TUZLA-09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KURNA YOLU, KATİP ÇELEBİ, ÇAYIRLAR, DÜRÜST

TUZLA-09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak DERSAADET, MUTLU, YÜKSEK, KARACA, BELGİN, MEHTAP, GAFFAR, CİVANMERT, AYDINLIYOLU, KIR, SONBAHAR, KAHRAMAN, YELKEN, ALPEREN, EŞRAF, AKTAR, SEVAL, BONCUK

ÜMRANİYE- 10:00 - 14:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak REŞİTPAŞA, BADEM, BARIŞ, ÖZGÜR, ÖNCÜ, ERBAY, MUHSİN ERTUĞRUL, BURÇ, HARİKA, BELLİOĞLU, NAZENDE

ÜMRANİYE-09:30 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak EMEKTAR, BUĞRA, EVLİYA ÇELEBİ, OKUL, OKUL YOLU, DUDAYEV, KIŞLA

ÜSKÜDAR- 09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak TIBBİYE, ATÖLYELER, DR. EYÜP AKSOY