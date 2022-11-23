Bakım çalışmaları sebebiyle İstanbul’da yarın elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, hangi ilçelerde saat kaçta elektrik kesintisi olacak?

İstanbul elektrik kesinti saatleri | 24 Kasım Perşembe ilçe ilçe plantı kesintiler:

ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 24/11/2022 00:30:00 - 24/11/2022 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 24/11/2022 01:30:00 - 24/11/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah FIRAT sk bölgelerinde 24/11/2022 02:30:00 - 24/11/2022 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-FATİH mah ATLI, BALDEMİR, DR. HİLMİ DEMİRCİ, EMİRŞAH, ERCİHAN, HAYAT, KÖROĞLU, SARIKAYA, SERTAP, TOYGAR sk bölgelerinde 24/11/2022 09:30:00 - 24/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah CANKIZ, CEMAL, DİVAN, KIBRIS, KÜRŞAT, MİLLİYET, SAMİ, SERTAÇ, TABİP, TAŞKIN, TAŞLIYOL, ULUBATLI HASAN, YUSUF sk / İMRAHOR mah ASIR, MAHYA, SANAYİ sk / İSLAMBEY mah KIBRIS, ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 24/11/2022 09:30:00 - 24/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ALABORA, ALİ GÜLMEZ, BODUR, DESTAN, DURMAZ, DİNÇER KARAY, ERENLER, GÜLLÜLER, GÜLMEZ, HASAN ÖNEL, KARA İBRAHİM, KIRLANGIÇ, KOZA, KURŞUN, MÜMTAZ SEVİNÇ, PLEVNE, POYRAZ, SEVTAP, SEVİNÇ, TAN, TAŞER, TİRYAKİ SUYU, ÖNER, ÖZGÜNER, ÜLKER, ŞAN sk / YEŞİLKENT mah G-848 sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah PINAR sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce -YEŞİLKENT mah Tevfik Fikret cd., Balıkyolu cd., sk bölgelerinde 24/11/2022 12:00:00 - 24/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah FEVZİ ÇAKMAK, HASAT, HİNDİ, ŞAHİN sk bölgelerinde 24/11/2022 13:00:00 - 24/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah BAHAR sk bölgelerinde 24/11/2022 03:00:00 - 24/11/2022 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 24/11/2022 05:00:00 - 24/11/2022 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce -ZAFER mah sk bölgelerinde 24/11/2022 00:00:00 - 24/11/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 30 AĞUSTOS, AYGÜL, BOZKURT 1, DÜZOVA, KERKÜK, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 1., OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah NACİ KASIM sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah ÖZKUL sk bölgelerinde 24/11/2022 09:15:00 - 24/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / ZUHURATBABA mah HÜR, TUNABOYLU, YAVUZEVLER MEKTEP, YÜCE TARLA sk bölgelerinde 24/11/2022 09:15:00 - 24/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah OSMANİYE E-5 YAN YOL sk bölgelerinde 24/11/2022 10:00:00 - 24/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah GÜN IŞIĞI, LOZAN, MALAZGİRT, PLEVNE, İSTİKLAL sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah BAĞLAR, GÖKSU, KAVAK, KÜÇÜK ÇINAR, LALE, MENEKŞE sk / VATAN mah BAĞLAR sk bölgelerinde 24/11/2022 10:00:00 - 24/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah MECİDİYE KÖPRÜSÜ, ORTAKÖY DEĞİRMEN sk / ORTAKÖY mah MECİDİYE KÖPRÜSÜ sk bölgelerinde 24/11/2022 00:00:00 - 24/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BALMUMCU DERESİ, BÖĞÜRTLEN, ECE sk bölgelerinde 24/11/2022 00:00:00 - 24/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-YILDIZ mah MÜVEZZİ, ÇIRAĞAN sk bölgelerinde 24/11/2022 00:00:00 - 24/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-CİHANNÜMA mah BOSTANCIBAŞI, CİHANNÜMA, DALBUDAK, ESKİYILDIZ, MAZHARPAŞA, MUHTAR-I EVVEL, SERENCEBEY YOKUŞU sk / KURUÇEŞME mah AHMET ADNAN SAYGUN, ÇAĞRI sk / MECİDİYE mah ORTAKÖY DEĞİRMEN, VAPURİSKELESİ sk / ORTAKÖY mah AHMET ADNAN SAYGUN, ASMALIHAMAM, AYDINLIK, BEREN, BULGURCU, CANAN, DEREBOYU, DUVARCI, FAKİRHANE, GÜLTEKİN, GÜLTEKİNARKASI, GÜRCÜKIZI, GÜRCÜOĞLU, HAZARFEN, KUYU, LEYLEKYUVASI, MANDIRA, MARMARA SİTESİ YOLU, MASLAK, MEHMETÇİK, MUALLİM NACİ, NAİLESULTAN SİTESİ YOLU, ORTABAYIR, PORTAKAL YOKUŞU, REVANİCİ, REŞATAĞA, SARIEFE, SARMACI, TAVUK ÇIKMAZI, TÜRK HAVA YOLLARI SİTESİ YOLU, URGANCI, YENİKALDIRIM, ÜÇYILDIZ, İNCİ, ŞAİR NECATİ, ŞIRACI sk / SİNANPAŞA mah BEŞİKTAŞ, CEZAYİR, ÇİĞDEM sk / ULUS mah AHMET ADNAN SAYGUN, CANAN sk / YILDIZ mah ALİM KADIN ÇIKMAZI, ASARİYE, ASARİYE CAMİ ÇIKMAZI, ASMASALKIM, BALÇİÇEĞİ, BUKET ÇIKMAZI, ESKİKONAK, ESKİYILDIZ, EĞRİÇINAR, HOROZ, KEMENT ÇIKMAZI, MESCİD, MUHTAR-I EVVEL, MÜVEZZİ, ORTAKÖY SALHANESİ, PERİ ÇIKMAZI, SALÇIKLAR, SERENCEBEY YOKUŞU, SİNANPAŞA KUYU, SİNANPAŞA MESCİDİ, VAPURİSKELESİ, YAHYAEFENDİ, YALI ÇIKMAZI, ÇIRAĞAN, ÇİTLENBİK, ÇİĞDEM, ŞAHNİŞİN, ŞEREFLİ VELİ sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah MURATPAŞA sk bölgelerinde 24/11/2022 00:00:00 - 24/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah CAMFENER, MECİDİYE KÖPRÜSÜ, ORTAKÖY DEĞİRMEN, YELKOVAN, İSKELE sk / ORTAKÖY mah MECİDİYE KÖPRÜSÜ sk / YILDIZ mah ORTAKÖY SALHANESİ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah İSKETE sk bölgelerinde 24/11/2022 00:00:00 - 24/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah EMİRHAN sk bölgelerinde 24/11/2022 00:00:00 - 24/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah DİLBER, FULYA DERESİ, NARDENK ARALIĞI sk bölgelerinde 24/11/2022 10:00:00 - 24/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah DEREBOYU, ESKİBAHÇE, TAŞBASAMAK sk bölgelerinde 24/11/2022 10:00:00 - 24/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah AÇELYA, GALİP ESMER, KALENDER, SOLMAZ, TEVFİK FİKRET, VATAN, YAHYA KEMAL BEYATLI sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce -ADNAN KAHVECİ mah sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ATAÇ, OKÇULAR ARALIĞI, TEPE ÜSTÜ, YAYLA ARALIĞI, YAYLA ÇIKMAZI, ZERAFET, ÖNEM sk bölgelerinde 24/11/2022 10:00:00 - 24/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah SERDAR sk / HÜRRİYET mah ABACI, ACIBADEM, AFACAN, AHMET MİTHAT, AKBABA, AKDEMİR, AKGEYİK, AKINCILAR, AKKOYUN, AKKUŞ, AKSU, AKYAR, AKÇAY, ALTINÖZÜ, AMBARLAR, AMBER, ASİLLER, AYDEDE, AYDOĞAN, BAHADIRHAN, BÜLBÜL, DR. MİTHAT MARTI, ERENLER, ERTUĞRULGAZİ 1, ESATPAŞA, ETHEMPAŞA, EVLİYA, EVRİM, FETHİPAŞA, HEKİMOĞLU, KARABAĞ, KIRLANGIÇ 2, MİLLET, OKUMUŞTUR, OLGUN 1, ORTANCA 2, RÜZGARLI, SERHAT, SEVİLAY, SOKULLUPAŞA, SOMUNCU, SOYBAŞI, SOĞUKÇEŞME, SULTAN, SUYOLU, SİMİT, TAN, VAKIF, ÇOLPAN, ŞAİR, ŞEHİT, ŞİRİN sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ELBASAN sk bölgelerinde 24/11/2022 01:00:00 - 24/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-YALIKÖY mah GÖL YOLU sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-YALIKÖY mah 29 EKİM, AKSUNA, BARAN, BUKET, BULUT ÇIKMAZI, BULUŞ ÇIKMAZI, BURAK ÇIKMAZI, BURCU, BURHAN, BURMA, BURÇ, BURÇİN, BUSE, BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL, CAFER, CANAY, CANAYDIN ÇIKMAZI, CANBERK, CANDAN, DERE YANI, DSİ, DÜZ, GÖL YANI, GÖL YOLU, ISTIRANCA, KAYALIK, KESTANE, KIŞLA YOLU, KUZULDERE, OKAY, PODİMA EVLERİ, SEYHAN, SÜLEYMAN DARCAN, TEVHİD, YALIKÖY, YELKEN, YEMENİ ÇIKMAZI, YEŞİLBAĞ, YOSUN, YUKARI BAĞLAR, ÇANKAYA, ÇATALMEŞE, ÇİLİNGOZ, ÖĞRETMEN sk bölgelerinde 24/11/2022 09:30:00 - 24/11/2022 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-BELGRAT mah AKAĞAÇ, BİRİCİK, MERVE, MERYEM ÇIKMAZI, MESKEN, MESUT, MESİRE, METE, METEHAN, MEVLÜT, MEVSİM, MEŞALE ÇIKMAZI, MISIR, MISRA, MIZRAK, MİHRAÇ, SULTAN FATİH, SİMGE sk / HALLAÇLI mah METİN sk / KARACAKÖY MERKEZ mah ANI, AÇELYA ÇIKMAZI, BABACAN, BAKIRCI, COŞKUN ÇIKMAZI, HAYAT, HAŞİM HOCA, HİSAR, KANARYA, KARACA, KARACA AHMETPAŞA, KULELİ, MUHACİR, MUSTAFA KEMALPAŞA, PROF. DR. TANSU ÇİLLER, PİRİ REİS, RÜŞTÜ, YAYLA, ÇALIKUŞU sk / KARAMANDERE mah AKBAŞ, KARATEPE ÇIKMAZI, MÜGE, MÜJDE ÇIKMAZI, MÜJGAN, MÜLAYİM, MÜLK, MÜMİN ÇIKMAZI, MÜNİR, MÜRVER, MÜRŞİT ÇIKMAZI, MÜSLİM ÇIKMAZI, MÜSTESNA, NAKIŞ ÇIKMAZI, NALAN ÇIKMAZI sk / YALIKÖY mah 29 EKİM, AKSUNA, BARAN, BUKET, BULUT ÇIKMAZI, BULUŞ ÇIKMAZI, BURAK ÇIKMAZI, BURCU, BURHAN, BURMA, BURÇ, BURÇİN, BUSE, BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL, CAFER, CANAY, CANAYDIN ÇIKMAZI, CANBERK, CANDAN, DERE YANI, DSİ, DÜZ, GÖL YANI, GÖL YOLU, ISTIRANCA, KAYALIK, KESTANE, KIŞLA YOLU, KUZULDERE, OKAY, PODİMA EVLERİ, SEYHAN, SÜLEYMAN DARCAN, TEVHİD, YALIKÖY, YELKEN, YEMENİ ÇIKMAZI, YEŞİLBAĞ, YOSUN, YUKARI BAĞLAR, ÇANKAYA, ÇATALMEŞE, ÇİLİNGOZ, ÖĞRETMEN sk / ÇİFTLİKKÖY mah AKAĞAÇ, AKŞAMSEFASI, ALTIN, BOĞAZ, GÜLDALI, GÜLEN, IHLAMUR, NİDA, SULTAN FATİH, SULTAN SÜLEYMAN, VAKAR, ÇARDAK, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇEKİRDEK ÇIKMAZI, ÇELEBİ ÇIKMAZI, ÇELEN, ÇINGIRAK, ÇORLUK, ÇİLLER sk bölgelerinde 24/11/2022 10:00:00 - 24/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 803. sk bölgelerinde 24/11/2022 00:01:00 - 24/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 873. sk bölgelerinde 24/11/2022 03:00:00 - 24/11/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 873. sk / HAVAALANI mah FERMAN, FORUM, FOSFOR, FUAR, GARANTİ, GÖZLET, GÖZTEPE, GÜLDÜRÜ, GÜLYÜZÜ, GÜÇLÜ, HABER, HİZMET, TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 24/11/2022 04:00:00 - 24/11/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah FORUM sk bölgelerinde 24/11/2022 06:30:00 - 24/11/2022 07:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce -HÜRRİYET mah sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah 683., 687., 699., 711., 712., 713., AŞIK ŞENLİK, GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah AŞIK ŞENLİK sk / YENİKENT mah 660., 661., 662., 676., 681., 682., 683., 685., 686., 710., GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1646., 1658., 1659., 1668. sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah TUNÇ sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1069. sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah 1449., 1450., 1451., 1452., FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 24/11/2022 12:00:00 - 24/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.KARADENİZ, 1.ÜSKÜP, 2.IHLAMUR, DAMLA, DURU, ESER, GENÇLİK, GİRNE, HACI HÜSEYİN, MANZARA, MARMARA, MUHTAR CAMİİ, MİRALAY, OKUTAN, OLUK, PINAR CAMİİ, RÜZGARLI, SUNGUR, TÜRKAN, YILDIZTEPE, ZÜMRE, ÇAY, İLKNUR, ŞEHİT METİN KAYA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 842., 843., 844., 848., 849., 849/1., 850., 850/1., 852., 937., GİRNE sk bölgelerinde 24/11/2022 10:00:00 - 24/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk / MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, ERKAM, GÜLER, GÜLERYÜZ, HASIR, KAKTÜS, KORU, KUMSU, MERSİN, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde 24/11/2022 10:00:00 - 24/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ALTAN, ARI, CENGİZ TOPEL, CÖMERT, CİHAN, CİVAN, DERVİŞ, DERİN, EGEMEN, HİSAR, KÖPRÜLÜ, OĞUZ, SELİMPAŞA, ÖZEN, ŞAFAK sk bölgelerinde 24/11/2022 11:00:00 - 24/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-MİMAR KEMALETTİN mah BÜYÜK TULUMBA, KALAYCI ŞEVKİ, SEKBANBAŞI, SOĞANAĞA CAMİİ, TURANLI sk bölgelerinde 24/11/2022 00:00:00 - 24/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-MUHSİNE HATUN mah SEVGİ sk / NİŞANCA mah NALBANT CAMİİ, SEVGİ sk bölgelerinde 24/11/2022 11:00:00 - 24/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi ya

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 617., 619., 621/1., ABDİ İPEKÇİ, OSMANBEY sk bölgelerinde 24/11/2022 09:30:00 - 24/11/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.KARADENİZ, 1.ÜSKÜP, 2.IHLAMUR, DAMLA, DURU, ESER, GENÇLİK, GİRNE, HACI HÜSEYİN, MANZARA, MARMARA, MUHTAR CAMİİ, MİRALAY, OKUTAN, OLUK, PINAR CAMİİ, RÜZGARLI, SUNGUR, TÜRKAN, YILDIZTEPE, ZÜMRE, ÇAY, İLKNUR, ŞEHİT METİN KAYA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 842., 843., 844., 848., 849., 849/1., 850., 850/1., 852., 937., GİRNE sk bölgelerinde 24/11/2022 10:00:00 - 24/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 868., 869/1., 874., 900/1., AKŞEMSETTİN sk bölgelerinde 24/11/2022 10:00:00 - 24/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah ATİLLA, BEYATLI, TAŞÇILAR, ŞİNASİ sk bölgelerinde 24/11/2022 09:30:00 - 24/11/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DOĞANAY, DOĞANBEY, DOĞANCILAR, DİLBER sk bölgelerinde 24/11/2022 10:30:00 - 24/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ESKİ LONDRA ASFALTI, FERAH, KURŞUNLU, SAMSUN, ÖZCAN sk bölgelerinde 24/11/2022 11:00:00 - 24/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1214. sk bölgelerinde 24/11/2022 14:00:00 - 24/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah SARAY ARKASI, SARIYER HAMAMI, YENİ MAHALLE sk / YENİ mah ANIT, ASALET, AZİZ EFENDİ, AĞIR TOPÇU, BOZACI ZEYNEL, FIÇICI KERİM, GAZİNO, HAYDAR DOĞU, HAYDAR EFENDİ, KALPAKÇI HÜSEYİN, KARAKÜTÜK, KİLİSE ARALIĞI, OCAK AĞASI, SULUBAHÇE, YAZ ÇIKMAZI, YENİ MAHALLE, YENİ SELİMİYE, YENİ ÇEŞME, YÜREK YAKAN, ZİNCİR, ÇAYIRDİKEN, ÇINAR MEKTEBİ, İBNİ SİNA sk bölgelerinde 24/11/2022 00:00:00 - 24/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİ PAŞA ÇIKMAZI, ATABEY, AĞAÇLI BOSTAN, BARUT, CEVHER ÇIKMAZI, DALYA ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, DURSUN FAKİH, GAZİ HASAN PAŞA, HACI MAHMUT EFENDİ, HARİKA ÇIKMAZI, HİSAR, KORU FISTIKLI BAĞLAR, KUDRETULLAH EFENDİ, MEVSİM, ORTA ÇEŞME, REŞİT EFENDİ, SALİMAĞA, TİRKEŞ, YAPRAKTAŞ, ZEBERCED, ÜÇTUĞLU, ŞAHİNCİ, ŞEHİT MİTHAT YILMAZ sk bölgelerinde 24/11/2022 03:00:00 - 24/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah TUNÇ KÖPRÜ sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah TUNÇ KÖPRÜ sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah GÜLÇİN ÇİFTLİĞİ sk / YOLÇATI mah ANADERE, YAPAĞCA, ÖZDERE sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 17:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ACISU, AHUDUDU, AKDENİZ, AKTÜRK, ALDANIR, ALTINORDU, ALİ RIFAT ÇAĞATAY, ARPA, ATİFET, BARINAK, BARLAS, BEYATLI, DEREÇAY, DOĞUKENT, DİDİM, EFES, ERKAYA, ERTUĞRULBEY, EĞİTİMCİ, FUNDA, GÖKOVA, HARMAN, HASGÜL, HİKAYE, KARADENİZ, KARLI, KARÇİÇEĞİ, KESTANE, KUŞBURNU, MAHİNUR, MERVE, MİLAS, NEMRUT, PELİNSU, PİLOT, SAAT, SARIHASAN, SERPMELER, SOFİ, SÜMER, UĞUR MUMCU, YELPAZE, YUNUS NADİ, ÇAPRAZLI, İLHAN SELÇUK, İPEK, ŞEHİT MUSTAFA ÇEBİ sk / GÜMÜŞYAKA mah ATİFET, BARLAS, DRAMA, DUTDİBİ, HAYDAR ALİYEV, MEHMET EMİN YURDAKUL, OLUKPINAR sk / MİMAR SİNAN mah DOĞA sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah BAYRAKLI, KARAGÖZ, KAĞNI, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALTIN, ALTINDAĞ, ATMACA, BAŞKOMUTAN, DERİN, GÖÇMEN, GÜMÜŞ, HÜRRİYET, SERÇE, TURGUT ÖZAL, TURNA, ZEKİ YÜKSEL sk / CUMHURİYET mah ABI HAYAT, BARIŞ, BEDESTEN, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOĞAN, DOĞRU, HÜRRİYET, PINAR, TANDOĞAN, TOYDEMİR, TURGUT ÖZAL, YAĞIZ, ŞERAFETTİN ARDA sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 201., 202., 203., 204., 2040., 2044., 2046., 2047., 2048., 2049., 2051., 2052., 2053., 2055., 2058., 2060. ÇIKMAZ, 2061., 2062., 2063., 2065., 2066., 2069., 2072., 2075., 2078., 2079., 2080., 2135., 2165., MUSTAFA ÖZTÜRK sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ATILIM, CEVDET SUNAY ÇIKMAZI, GÜRHAN, KAYAHAN, KUDRET, KUTLUKHAN, MEMDUHOĞLU, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, REHA, SONNUR, YALIKÖY, ÇAL ÇIKMAZI, ÇİLOĞLU, İKRA, İLBAY, İNTİZAM, İZZET sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AŞİNA, BAŞARIR, DEMİRYURT, ERTUĞRULBEY, FİRUZE, GÜLLAÇ, GÜLLÜ, GÜREŞ, HARMAN, HERCAİ, HURİ, KOCATEPE, MELİSA, MUHABBET, ORAK, PALA, RAFİNE, RÜYAM, SARIÇİÇEK, SELÇUKLULAR, SERHAT, TIRPAN, TOMRUK, TOMURCUK, TUTKU, YAZMALI, YULAF, ZİYARET, İLKER sk / GÜMÜŞYAKA mah BAĞDAT, GÖKÇEKENT, KATRANLI, OLUKPINAR, SERHAT, YERBAĞI, İKİZÇINAR sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah SELANİK, ÇİZGİ sk / SELİMPAŞA mah 2080. sk bölgelerinde 24/11/2022 13:00:00 - 24/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah 5. YIL, ARALIK, BAHÇELER 1, GÜNDOĞAN sk bölgelerinde 24/11/2022 08:00:00 - 24/11/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2485., 2486., 2487., 2488., 2491., 2506., 2507., 2508., 2509., 2510., 2510/1., 2511., 2512., 2513., 2514., 2515., 2516., PEYAMİ SAFA, SELÇUKLU, U, V, Y, Z sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk bölgelerinde 24/11/2022 00:05:00 - 24/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ, 2580., 2592., 2594., 2595., 2596., 2602., 2611. sk bölgelerinde 24/11/2022 00:05:00 - 24/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 171., 181., 184., 186., 26., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 24/11/2022 13:00:00 - 24/11/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, ÇAYIR, ÇİMEN, ÇİMEN 1 sk / ÇIRPICI mah PROF. DR. AZİZ ERGİN, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, YEŞİLYOL G, ÇAYIR, ÇINAR, ÇINAR 1, ÇINAR 12, ÇINAR 4, ÇINAR 6, ÇINAR 7, ÇINAR 8, ÇIRPICI YOLU, ŞEHİT CENGİZ ALUÇKU sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇEKMEKÖY-09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak BEYKOZ

KADIKÖY- 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ERDEMLER, KANYON, MANDIRA, PAKSU, SEMA, NARÇİÇEĞİ, DOSTLAR, EMİR, YASİN, KARDEŞLER, BILDIRCIN, GÜVEN, FIRAT, ÖZBEY

KARTAL- 09:30 - 10:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ÇAMLI, İCABET, ZÜMRÜT

KARTAL-13:00 - 13:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak YAKACIK, MUALLİM SEDATBEY

KARTAL- 10:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak HAZAR, NEHİR, MİHRACE, AKKALE, AÇIKGÖZ, AÇIKYOL, AKKİRAZ, ÇAMOLUK

KARTAL- 11:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak HAZAR, TEKEBAYIRI, BABACAN, GÜLFEM, HAVADAR, ÇAPA, NEHİR, NİLAYM

MALTEPE-14:30 - 15:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜK TUR YOLU, RIFKI TONGSİR

MALTEPE-10:30 - 11:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAk

MALTEPE-15:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT HİKMET ALP, BAĞDAT

MALTEPE-11:00 - 12:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak SÜMBÜLLER, MENEKŞECİ, ÇİĞDEMCİ, İPEK, SELVİ, EVREN, YALIN, SARMAŞIK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, FIRAT, HANCIOĞLU, FİDAN, ÖZ YILMAZ, ORKİDECİ

PENDİK-09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ZÜLAL, YUNUS EMRE, EVLİYA ÇELEBİ

PENDİK-09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak STADYUM, HUDUT, DOĞAN REİS, AYADÜŞEN, MUSIKİ, CEMİL TOPUZLU, DEMİR, MAKALE, HAMİDİYE, SALİHLER, VARDAR, PLEVNE, GİRAY, OLGUNLAR, BERCESTE, DAR, GÜNDOĞUMU, GÜLNİHAL, FESANE, BAŞKENT, YERYÜZÜ

PENDİK-09:00 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak MÜHÜR, ZÜRRİYET, UTKU, TAHİR, SIHHAT, BASİRET, SICAK, EVİM, CAN, NURDAĞI, UZAY, TEOMAN, SERÇE

PENDİK-09:00 - 18:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak AYDOS, İHRAM, KÜÇÜK, ZİYAFET

PENDİK- 09:00 - 18:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KUMRU, AYDOS, MELEK, RAKİP, IŞILAY, ÖRDEK, TOPÇAM

SULTANBEYLİ- 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak SALİHA, AFGAN, DALGIÇ, DEKOR, LAHİKA, MELTEM, YERLİ, YORUM, GÜLDESTE, İSMAİL, ÖVGÜ, ÖZ, TÜLBENT, İNCİ, HAKDİYEN, PETROL YOLU, HEDEF, ŞALGAMLI, FIRAT, REŞİT

TUZLA-24.11.2022 09:30 - 15:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak GÖLBOYU, ÖZDEN, ÇANKAYA, ŞEN, NİGAR, GÜNGÖRDÜ, ŞİİR, AÇELYA, TURUNCU, ŞİFA, NİL, BOZDOĞAN, YİĞİT, VEDA, TARİH, ŞAFAK

TUZLA-12:00 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak SÜLEYMAN SAĞLIK

ÜMRANİYE- 09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ENGİN, ALEMDAĞ, KADİFE, CELALETTİN, MERCAN, ERCAN, BESTEKAR, KEMALETTİN, İHTİŞAM

ÜMRANİYE-09:30 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ŞİMALYILDIZI, HEKİMBAŞI CAMİ, DEĞERLİ, PASİNLER, İMALAT

ÜSKÜDAR-24.11.2022 09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak BAHAR ARKASI, BAHA, ZEYTİN ÇIKMAZI, MİHRİBAN, RIFATBEY, CANDAN, ALEMDAĞ YAN YOLU, TINAZTEPE, BESTEKAR ŞEVKİBEY, SEMA, AFRA

ÜSKÜDAR-09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ARAKİYECİ, ARAKİYECİ ÇIKMAZI, ESKİ EKMEKÇİBAŞI, NASRETTİNHOCA, AŞÇIBAŞI MEKTEBİ, İNADİYE CAMİİ, HACI CAFER, NUHKUYUSU, TUNUSBAĞI