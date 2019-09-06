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İstanbul, Ekim’de ‘fizy İstanbul Müzik Haftası’yla müziğe doyacak

fizy İstanbul Müzik Haftası, 21-27 Ekim arasında yeniden müzikseverlerle buluşuyor.

06 Eylül 2019 Cuma 10:13
İstanbul, Ekim’de ‘fizy İstanbul Müzik Haftası’yla müziğe doyacak

fizy İstanbul Müzik Haftası, 21-27 Ekim arasında yeniden müzikseverlerle buluşuyor. Türkiye’nin popüler müzik ve kültür festivallerinden olan organizasyonda dev isimler sahne alacak. Geçtiğimiz yıl Zorlu PSM’de başlayan festival, bu yıl Zorlu PSM ile birlikte Vadi Açıkhava, Harbiye Açıkhava Sahnesi, IF Beşiktaş ve Kadıköy Sahne gibi İstanbul’un en beğenilen mekanlarını da kapsayarak genişliyor.



Geçen yıl başlayan ve 200 bini aşkın müziksevere birbirinden eğlenceli konserler sunan fizy İstanbul Müzik Haftası, bu yıl da Türkiye’nin en sevilen sanatçılarını ağırlayacak. Türkiye’nin ilk ve tek popüler müzik ve kültür festivali olan organizasyon, 21-27 Ekim arasında dijital müzik platformu fizy’nin ana sponsorluğunda gerçekleşecek konserlerle İstanbul’un her noktasına müzik ve eğlenceyi taşıyacak.


Atlantis Yapım ve SM Production iş birliğiyle düzenlenen organizasyon kapsamında 24 Ekim Perşembe akşamı, fizy Müzik Ödülleri töreniyle en iyiler açıklanacak. Zorlu PSM, Vadi Açıkhava, Harbiye Açıkhava Sahnesi, IF Beşiktaş ve Kadıköy Sahne gibi pek çok mekânda gerçekleşecek konserler serisi, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:13
  1. konser
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