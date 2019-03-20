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"İstanbul, dünyanın göz bebeği"

Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Çolak, "İstanbul, dünyanın göz bebeği ve güzel bir mimari yapısı var" dedi.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:40
"İstanbul, dünyanın göz bebeği"

Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Çolak, "İstanbul, dünyanın göz bebeği ve güzel bir mimari yapısı var." dedi.

Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen "Vernakuler Mimarinin Modernizme Etkisi" konulu konferansta konuşan Çolak, ülke ve şehirlerin yaşanabilir hale gelmesinde mimarlığın çok önemli olduğunu vurguladı.

İstanbul'un dünyanın göz bebeği ve güzel bir mimari yapısı olduğunu belirten Çolak, "Birçok ülke ve şehri gezdiğinizde yerleşim yapısı ve mimarisine bakıldığında 'burada yaşarsam daha mutlu olurum' dediğiniz olmuştur. Genç mimarlar olarak gittiğiniz yerde, bulunduğunuz coğrafyaya yakışır yapılar oluşturursanız insanlara mutlu ve huzurlu yaşam alanları sağlamış olursunuz." ifadelerini kullandı.

Nişantaşı Üniversitesi Mimarlık İngilizce Bölümü Başkanı Doç. Dr. Soner Şahin de konferansta, Amerika ve Türkiye'deki akademisyenler ile deneyimli mimarların vernakuler yöresel mimari ile modern mimari arasındaki ilişkiyi ele alacağını bildirdi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:40
  1. İstanbul
  2. Nişantaşı Üniversitesi

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