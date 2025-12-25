  • İSTANBUL
İstanbul Din Görevlileri Derneği'nden Yılbaşı Gecesi "Güncel Meseleler" Konferansı

İstanbul Din Görevlileri Derneği'nden Yılbaşı Gecesi "Güncel Meseleler" Konferansı

Ülkemizde çok sayıda insan 31 aralık gecesi Hristiyan adeti olan Noel’i kutlarken şuurlu Müslümanlar da geceyi dua ve tevillerle geçirecek. İstanbul Din Görevlileri Derneği, yılbaşı gecesinde toplumun karşı karşıya olduğu önemli konuların, küresel gelişmelerin ve Müslümanların gündemini yakından ilgilendiren meselelerin ele alınacağı özel bir konferans düzenliyor. “Güncel Meseleler” başlığıyla gerçekleştirilecek programda, kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden Şevki Yılmaz konuşmacı olarak yer alacak.

 

Şevki Yılmaz, engin birikimi ve ufuk açıcı değerlendirmeleriyle; günümüz dünyasında yaşanan siyasi, sosyal ve kültürel gelişmeleri İslami bir perspektiften ele alacak. Katılımcılar, güncel meseleleri farklı bir bakış açısıyla değerlendirme imkânı bulurken, merak edilen sorulara da doğrudan cevap alma fırsatı yakalayacak.
Şevki Yılmaz, engin birikimi ve ufuk açıcı değerlendirmeleriyle; günümüz dünyasında yaşanan siyasi, sosyal ve kültürel gelişmeleri İslami bir perspektiften ele alacak. Katılımcılar, güncel meseleleri farklı bir bakış açısıyla değerlendirme imkânı bulurken, merak edilen sorulara da doğrudan cevap alma fırsatı yakalayacak.
Ailece katılıma açık olarak planlanan konferans, 31 Aralık Çarşamba günü saat 20.30’da, Fatih’te bulunan Neslişah Sultan Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. İstanbul Din Görevlileri Derneği yetkilileri, yılbaşı gecesini anlamlı bir içerikle değerlendirmek isteyen tüm vatandaşları programa davet etti.

