İstanbul depreminde iletişim kesilmişti! Hükümet harekete geçti

İstanbul Silivri'de yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası GSM operatörlerinde ulaşım aksamıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yaşanan aksamanın altyapı yenileme çalışmaları nedeniye yaşandığını belirtti. Turhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, acil bir durumda haberleşmenin kesilmemesi için, altyapı dahil tüm sorunların giderilmesi talimatının verildiğini açıkladı.

Cahit Turhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



- "26 Eylül'deki İstanbul depreminin, bir GSM operatörümüzün teknoloji altyapısını yenileme çalışmaları devam ederken yaşanması sebebiyle kısa süreliğine erişim sıkıntısı yaşandı. Doğal afet durumlarında sadece ülkemizde değil, tüm dünyada bu tür kesintiler yaşanmaktadır"



- "Tüm GSM operatörleriyle görüşülerek iletişim altyapısının her türlü duruma hazırlıklı olunması noktasında, kapasitenin artırılması dahil ne gerekiyorsa yapılması talimatı verildi"



- "3 operatörün toplam 118 milyon kişinin aynı anda haberleşme kapasitesi, kısa süre içinde 175 milyona çıkarılacak"