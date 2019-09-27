0553 313 94 23

İstanbul depremi sonrası korkutan görüntü!

İstanbul'un Silivri ilçesinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası bir parkta oluşan çatlaklar vatandaşları tedirgin etti. Belediye ekipleri çatlaklar ile ilgili çalışma başlattı.

27 Eylül 2019 Cuma 14:52
İstanbul depremi sonrası korkutan görüntü!

İstanbul Silivri'de 5,8 büyüklüğünde deprem sonrasında çok sayıda vatandaş geceyi sokakta geçirirken çevrede oluşan hasarlar günün ilk ışıklarıyla birlikte kendisini ortaya çıkardı.

Metrelerce uzadı

Silivri Yoğurtçu Parkı'nda her gün onlarca kişinin kullandığı yürüyüş parkurunda daha önceden ufak çatlaklar bulunan zemin dünkü deprem sonrasında belirginleşerek metrelerce uzadığı görüldü.

Aynı parkın içerisinde bulunan ve vatandaşların afet durumunda toplanma yeri olarak kullanılan yeşillik alan içerisinde de daha önceden belli belirsiz olan çatlaklar dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında büyüyerek vatandaşları tedirgin etti. Dün gece çok sayıda vatandaşın evine gitmek yerine bu parkta kaldığı öğrenilirken, belediye ekipleri çatlaklar ile ilgili çalışma başlattı.

"Çatlaklar depremden sonra daha da belirginleşti"

Yürüyüş yolunda çatlakların daha öncede olduğunu söyleyen Kaan Kişi, "Dün ben durakta duruyorken o sırada sallantı oldu. Sallantı sonrası bütün millet dışarıya çıktı. Yerdeki görmüş olduğunuz çatlaklar vardı ancak daha önce bu kadar belirgin değildi. Depremden sonra biraz daha belirgin hale gelmişler. Dün gece sabaha kadar bu arazide insanla doluydu herkes burada kaldı. Her şey Allah'tan yapacak bir şey yok" dedi.

.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 14:52
  1. İstanbulda deprem
  2. İstanbul depremi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'da balkonda sigara içmek yasaklandı
    1. Rusya'da balkonda sigara içmek..
    2. Nihat Genç’ten gündemi sarsan..
    3. 6.1'lik depremin ardından tsunami alarmı
    4. EYT’de son durum EYT Meclis’e..
    5. Süleyman Soylu'nun adıyla..
    6. Mısır Türkiye'ye nota verdi
    7. TBMM Başkanı Şentop o iddiaları..
    8. Temel Karamollaoğlu bırakıyor mu?..
    9. Binali'ye meydan okudu, İmamoğlu..
    10. 5 madde sıralayan Yavuz Bahadıroğlu:..
    11. Bademin 8 önemli faydası
    12. Ruhani, ABD'nin İran'a yaptığı teklifi..
    13. ÖSYM sınav ücretini yatıramayanlar..
    14. Avcılar'da depremle minaresi yıkılan..
    15. Yeniden Refah Partisi: İstanbul..
    16. Hakkari'de öğrenci servisi şarampole..
    17. YDS sonuçları açıkladı
    18. Restoran ve kafelerde sigarayı tamamen..
    19. 'Beni derbide izleyin'
    20. Gezi'nin başrollerinden Barış Atay,..
    21. Uğur Dündar'a deprem tepkisi: Böyle..
    22. Teslim olan teröristler anlattı! Kan..
    23. Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne..
    24. Genç nesil büyük tehlike altında!..
    25. 5,8'lik deprem büyük İstanbul..
    26. Yabancı Dil Sınavı (YDS) sınav..
    27. Gazeteci Arseven, sorumlu muhalefet..
    28. İstanbul depremi sonrası korkutan..
    29. e-Devlet üzerinden acil toplanma alanı..
    30. Max Kruse'den derbi yorumu:..
    İstanbul depremi sonrasında hasar gördü denilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gerçek ortaya çıktı
    İstanbul depremi sonrasında hasar gördü denilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gerçek ortaya çıktı
    Büyük tehlike! Ders kitapları değil şirk kitapları
    Büyük tehlike! Ders kitapları değil şirk kitapları
    İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!
    İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!
    2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor
    2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor
    İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!
    İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2019
    Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'
    Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'
    Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı! ‘Geçişe engel olunuyor, destek verin’
    Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı! ‘Geçişe engel olunuyor, destek verin’