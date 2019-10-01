İstanbul’da deprem zarar riskinin en fazla olduğu ilçeler, Deprem riskinin en yüksek olduğu bölgeler hangileri? soruları İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası sorgulanmaya başlandı. Son İstanbul depremi yeniden gösterdi ki depreme hazırlıklı değiliz. Deprem sonrası eski binalarda oturan vatandaşlar yeni binaları tercih etmeye başladı. Peki İstanbul’da deprem zarar riskinin en fazla olduğu ilçeler Mecidiyeköy deprem riski, Bayrampaşa deprem riski, Sarıyer deprem riski, Bahçelievler deprem riski, Bakırköy deprem riski, Avcılar deprem riski, Küçükçekmece deprem riski, Üsküdar deprem riski nedir? Kısacası İstanbul depreminde riskli ilçeler hangileri?

İstanbul deprem risk haritasına göre, olası bir depremde en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İstanbul Silivri'deki 5,8'lik deprem sonrası 2021-2029 arasındaki beklenen büyük deprem gündem oldu. 7,1 şiddetinde İstanbul'da meydana gelmesi beklenen büyük deprem için olası senaryolar çizildi. İstanbul'da beklenen büyük depremin gerçekleşmesi halinde hangi ilçeler büyük risk altında? 11. Kalkınma Planı'nda da yer alan detaylara göre; her şehre ayrın bir dönüşüm projesinin hazırlanıp hayata geçirileceği yeni süreçte, acil dönüştürülmesi gereken yerlerin tespiti için çok ölçütlü değerlendirme sistemi uygulanacak, fay hatlarına yakın yerlere ise dönüşümde öncelik verilecek. Bu kapsamda İstanbul Valiliği tarafından geçtiğimiz şubat ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 39 ilçe belediyesine gönderilen yazılarda en riskli yapıların tespitlerinin yapılması istenmişti.

İstanbul depremi riskli ilçeler hangileri?

Avcılar, Küçükçekmece, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Bakırköy, Florya, Beylükdüzü, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri,Kumburgaz, Silivri, Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler, Fatih, Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar deprem riski en yüksek ilçeler.