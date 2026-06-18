İstanbul depremi için korkutan uyarı!

Marmara Denizi'nde meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki depremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Bektaş, sarsıntının 1935'ten bu yana büyük ölçüde sessiz kalan Kuzey Anadolu Fayı'nın Güney Kolu üzerinde gerçekleştiğini belirterek, bölgede yıllardır biriken gerilime dikkat çekti.

Marmara Denizi'nde dün gece yarısı bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre Balıkesir açıklarında meydana gelen depremin merkez üssü 3.6 olarak açıklandı.

1935'TEN BERİ KENDİNİ GİZLEYEN TEHLİKE!

Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş depremle ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Depremin hemen ardından sosyal medyadan bir değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, sarsıntının Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) Güney Kolu üzerinde meydana geldiğini kaydetti.

Bektaş, 1935'ten bu yana kendisini gizleyen KAF fayını işaret etti. Bektaş şunları ifade etti:

"Kendini 1935 den beri gizleyen KAF nın Güney Kolunda gelişti. 91 yıllık gerilim birikimi ve 1999 İzmit M7,4 depreminin batıya doğru yaptığı stres transferi birlikte değerlendirildiğinde, Güney Kol'da enerji birikiminin önemli ölçüde arttığı söylenebilir."