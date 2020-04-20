İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama: Dezenformasyon amaçlı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Cumhuriyet Gazetesi, Birgün Gazetesi ve Tele 1 Televizyonu'nun; Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Alican Uludağ ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça hakkında yaptığı haberlerin tamamen aykırı ve dezenformasyon amaçlı yayınlar olduğunu açıkladı.

Kamu davası açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazılı açıklamasında; Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Alican Uludağ'ın, "Emniyet 8 gün önceden Ankara'daki gar katliamı hazırlığını biliyormuş" başlıklı haberinde, ihbarcının iş yeri adresi ve birlikte kimlik bilgilerinin 3713 sayılı kanunun 14. maddesine aykırı olarak deşifre edildiği gerekçesiyle müştekinin şikayeti üzerine soruşturma açıldığını, sorumlular hakkında kamu davası açıldığı bildirildi.

İşte o açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazılı açıklaması şöyle:

"20 Nisan 2020 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin, "TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve TGS'den Cumhuriyet'e destek çağrısı: Haber hakkını savunalım", 16 Nisan 2020 tarihli aynı gazetenin "Uludağ ve Akça için üç yıl hapis istemi", 18 Nisan 2020 tarihli Birgün Gazetesi'nin, "Cumhuriyet Gazetesi'nin iki muhabirine dava açıldı", 16 Nisan 2020 tarihli Tele 1 isimli televizyon kanalının internet sitesinde "Katliam dosyasını kapattılar, gazetecilere dava açtılar" başlıkları altında "Gar katliamı belgesini saklayana değil haberini yapana dava açıldı" şeklinde gerçeğe tamamen aykırı ve dezenformasyon amaçlı yayınlar nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.



Cumhuriyet Başsavcılığımızın 17 Mart 2020 tarih ve 2019/212560 numaralı iddianamesine konu soruşturma;

"Ankara Gar Patlaması" olarak bilinen terör eylemiyle ilgili 22 Kasım 2019 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan "Emniyet 8 gün önceden Ankara'daki gar katliamı hazırlığını biliyormuş" başlıklı yazı içeriğinde ihbarcının iş yeri adresi ve birlikte kimlik bilgilerinin 3713 sayılı kanunun 14. maddesine aykırı olarak deşifre edildiği iddiasıyla müştekinin şikayeti üzerine başlatılmış ve sorumlular hakkında kamu davası açılmıştır."

Kaynak: Sabah